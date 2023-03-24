نجمات التنظيف عبر الشبكات الاجتماعية يجتذبن ملايين المتابعين

هلسنكي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬برزت‭ ‬أخيراً‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬مشاهير‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تُطلق‭ ‬عليهم‭ ‬تسمية‭ “‬كلين‭ ‬إنفلوينسرز‭” (‬cleanfluencers‭)‬،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أوري‭ ‬كانانن،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬يسمَّين‭ “‬نجمات‭ ‬تنظيف‭” ‬يقدمّن‭ ‬للملايين‭ ‬من‭ ‬متابعيهن‭ ‬نصائح‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تحويل‭ ‬مكان‭ ‬قذر‭ ‬وفوضوي‭ ‬إلى‭ ‬نموذج‭ ‬في‭ ‬النظافة‭ ‬والتنظيم‭.‬

وتستطيع‭ ‬خبيرة‭ ‬ترتيب‭ ‬الخزائن‭ ‬والمنازل‭ ‬ذات‭ ‬الشهرة‭ ‬العالمية‭ ‬ماري‭ ‬كوندو‭ ‬الاطمئنان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خلافتها‭ ‬مضمونة‭ ‬بعدما‭ ‬علّقت‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬للاهتمام‭ ‬بأولادها‭.‬‮ ‬

ولا‭ ‬تتردد‭ ‬الفنلندية‭ ‬أوري‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬خلال‭ ‬معالجتها‭ ‬كومة‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬داخل‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬هلسنكي،‭ ‬عن‭ ‬إخراج‭ ‬شريحة‭ ‬بيتزا‭ ‬قديمة‭ ‬منها،‭ ‬تسرح‭ ‬فيها‭ ‬الحشرات‭ ‬وتمرح،‭ ‬فتصورها‭ ‬بالكاميرا‭ ‬التي‭ ‬تحملها‭ ‬بيدها‭ ‬الأخرى‭ ‬وتعرضها‭ ‬على‭ ‬حسابها‭.‬

تجوب‭ ‬الشابة‭ ‬ذات‭ ‬الشعر‭ ‬الأشقر‭ ‬الطويل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لتتولى‭ ‬معالجة‭ ‬وضع‭ “‬أقذر‭ ‬البيوت‭”.‬

وتروي‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ “‬نجمات‭ ‬التنظيف‭” ‬راهناً‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ “‬أتذكر‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬متابعي‭ ‬حسابي‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬19‭. ‬كنت‭ ‬أعتبر‭ ‬آنذاك‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬يشاهدني‭ ‬19‭ ‬شخصاً‭ ‬غريباً‭ ‬وأنا‭ ‬أنظّف‭”.‬

في‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المبهجة‭ ‬التي‭ ‬تنشرها،‭ ‬لا‭ ‬تفارق‭ ‬البسمة‭ ‬ثغر‭ ‬أوري‭ ‬وهي‭ ‬تنفض‭ ‬الغبار،‭ ‬وتفرك‭ ‬المساحات‭ ‬المتسخة،‭ ‬وتفرز‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب،‭ ‬وفي‭ ‬يديها‭ ‬قفازات‭ ‬مطاطية‭ ‬وردية‭ ‬زاهية‭ ‬باتت‭ ‬علامتها‭ ‬الفارقة‭.‬

داخل‭ ‬هذه‭ ‬الشقة‭ ‬في‭ ‬هلسنكي،‭ ‬كاد‭ ‬المشي‭ ‬يكون‭ ‬مستحيلاً‭ ‬لشدة‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬النفايات‭ ‬والأطعمة‭ ‬المتعفنة‭ ‬متناثرة‭ ‬على‭ ‬أرضيتها‭. ‬وتشرح‭ ‬الشابة‭ ‬الفنلندية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬شاغلي‭ ‬شقق‭ ‬كهذه‭ “‬يكونون‭ ‬عموماً‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬عانوا‭ ‬أوضاعاً‭ ‬مأسوية‭”.‬

وهذه‭ ‬الشقة‭ ‬بالذات‭ ‬كان‭ ‬يشغلها‭ ‬شاب‭ ‬يعاني‭ ‬أخوه‭ ‬مرض‭ ‬التصلب‭ ‬اللويحي‭ ‬المتعدد،‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬مصاب‭ ‬بالاكتئاب،‭ ‬وهي‭ ‬ظروف‭ ‬معيشية‭ ‬بائسة‭ ‬تتفهمها‭ ‬الفنلندية‭ ‬إذ‭ ‬عانت‭ ‬هي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭.‬

وفي‭ ‬التعليقات‭ ‬على‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تنشرها،‭ ‬تلقت‭ ‬أوري‭ ‬الشكر‭ ‬من‭ ‬متابعيها‭ ‬لمساعدتها‭ ‬هذين‭ ‬الشابين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بكونها‭ ‬لا‭ ‬تطلق‭ ‬أحكاماً‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعيشون‭ ‬محناً‭.‬

رواج‭ ‬بفضل‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬

باتت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬عن‭ ‬التنظيف‭ ‬شائعة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتلقى‭ ‬رواجاً‭ ‬شعبياً‭ ‬كبيراً‭ ‬بفضل‭ ‬صعود‭ ‬منصة‭ ‬تيك‭ ‬توك،‭ ‬ويشهد‭ ‬عدد‭ ‬متابعيها‭ ‬زيادة‭ ‬مطّردة،‭ ‬ويصل‭ ‬تأثرهم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬تجعلهم‭ ‬ينشرون‭ ‬مساهماتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬أيضاً‭.‬‮ ‬

ومعظم‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتابعين‭ ‬هم‭ ‬من‭ “‬جيل‭ ‬الألفية‭” ‬والنساء،‭ ‬وبينهم‭ ‬أيضاً‭ ‬أشخاص‭ ‬يأنفون‭ ‬أعمال‭ ‬التنظيف‭ ‬ويحتاجون‭ ‬تالياً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحفزّهم‭ ‬عليها‭.‬

ومن‭ “‬نجمات‭ ‬التنظيف‭” ‬الواسعات‭ ‬الشعبية‭ ‬أيضاً‭ ‬آبيغايل‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬متابعي‭ ‬حسابها‭ “‬كيلن‭ ‬ويذ‭ ‬آبي‭” (‬Cleanwithabbi‭) ‬مليونين‭.‬‮ ‬

وتصوّر‭ ‬هذه‭ ‬الأم‭ ‬العزباء‭ ‬البالغة‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬المبني‭ ‬من‭ ‬الطوب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬هايتون‭ ‬بمدينة‭ ‬ليفربول‭.‬

وتقول‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬حجب‭ ‬اسمها‭ ‬الكامل‭ ‬لأسباب‭ ‬عائلية‭ “‬كنت‭ ‬أشاهد‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬ثم‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭: + ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أفعله‭ ‬في‭ ‬منزلي،‭ ‬لذلك‭ ‬ليس‭ ‬علي‭ ‬سوى‭ ‬تصوير‭ ‬نفسي‭+”.‬

وشكّل‭ ‬التنظيف‭ ‬دائماً‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬حياتها‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬نجلها‭ ‬الأصغر‭ ‬بيلي‭ ‬يعاني‭ ‬اضطراباً‭ ‬محتملاً‭ ‬في‭ ‬المعالجة‭ ‬الحسية‭.‬‮ ‬‭ ‬وتشرح‭ ‬أنه‭ “‬يهتم‭ ‬كثيراً‭ ‬بأن‭ ‬يبقى‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬نظيفاً‭”. ‬وتضيف‭ ‬آبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬هذا‭ ‬يريحني،‭ ‬فهو‭ ‬بمثابة‭ ‬علاج‭ (…) ‬إذ‭ ‬يتيح‭ ‬لي‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬حياتي‭ ‬اليومية،‭ ‬ومن‭ ‬الهموم‭ (‬الناجمة‭ ‬عنها‭) ‬والتوتر‭ ‬الملازم‭ ‬لها‭”.‬

وأصبحت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬آبي‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬لها،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬المادية‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬منتجاتها‭ ‬توفّر‭ ‬لها‭ ‬مدخولاً‭ ‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬720‭ ‬دولاراً‭ ‬و1200‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬مقطع‭.‬

وما‭ ‬يحفزّها‭ ‬هو‭ ‬أن‭ “‬يجد‭ ‬الناس‭ ‬ما‭ ‬يشبههم‭” ‬في‭ ‬وضعها‭ “‬كأم‭ ‬لطفلين‭”. ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬400‭ ‬كيلومتر‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬تتبع‭ ‬آن‭ ‬راسل‭ ‬أسلوباً‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬عبر‭ ‬تيك‭ ‬توك

فمدبرة‭ ‬المنزل‭ ‬البالغة‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬متابعيها‭ ‬ممسكة‭ ‬بهاتفها‭ ‬وهي‭ ‬جالسة‭ ‬على‭ ‬أريكتها‭ ‬بجوار‭ ‬المدفأة‭.‬

توضيب‭ ‬الجوارب‭” ‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬مثلاً‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬آثار‭ ‬أقلام‭ ‬اللباد‭ ‬الملونة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬خشبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محو‭ ‬طلائها،‭ ‬تنصح‭ ‬باستخدام‭ ‬كحول‭ ‬الأيزوبروبيل،‭ ‬وتقول‭ “‬أغمس‭ ‬قطعة‭ ‬قطن‭ ‬فيها‭ ‬وافرك‭ (‬الآثار‭) ‬برفق‭”.‬

وتضيف‭ “‬كيف‭ ‬يُفترض‭ ‬بكم‭ ‬أن‭ ‬تعرفوا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تفعلوا‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يشرح‭ ‬لكم‭ ‬أحد؟‭”. ‬وتصوّر‭ ‬آن‭ ‬يومياً‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬و12،‭ ‬تجيب‭ ‬بواسطتها‭ ‬بطريقة‭ ‬بالغة‭ ‬البساطة‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬2‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭. ‬وتشرح‭ ‬وهي‭ ‬تضحك‭ “‬أفتح‭ ‬هاتفي‭ ‬وأتحدث‭ ‬إليه‭. ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭. ‬إنه‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬فعله‭. ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬موهبة‭ ‬فائقة‭”.‬

وترى‭ ‬آن‭ ‬أن‭ ‬سرّ‭ ‬نجاح‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬التنظيف‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ “‬رضى‭”.‬

وأثارت‭ ‬خبيرة‭ ‬التنظيف‭ ‬الأشهر‭ ‬اليابانية‭ ‬ماري‭ ‬كوندو‭ ‬ضجة‭ ‬واهتماماً‭ ‬إعلامياً‭ ‬واسعاً‭ ‬عندما‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الفائت‭ ‬أن‭ ‬النظافة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬أولويتها‭. ‬لكنّ‭ ‬وريثاتها‭ ‬يعتزمن‭ ‬حمل‭ ‬الشعلة‭ ‬بدلاً‭ ‬منها‭.‬

وتقول‭ ‬آن‭ ‬راسل‭ ‬يشعر‭ ‬المرء‭ ‬بأنه‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬إذا‭ ‬غسل‭ ‬جواربه‭ ‬ووضّب‭ ‬كل‭ ‬فردة‭ ‬منها‭ ‬مع‭ ‬الأخرى‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬وأعادها‭ ‬إلى‭ ‬الدرج‭”. ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ “‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنهم‭ ‬يتحكمون‭ (…) ‬بحياتهم‭ ‬الشخصية،‭ ‬ولذلك‭ ‬يكونون‭ ‬مرتاحين‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭”.‬