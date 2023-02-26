نجل مبارك يلتمس في الكواليس الدعم واجماع سياسي على انعدام حظوظه

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

وجه‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬نجل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬روح‭ ‬أبيه‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬أوفى‭ ‬بوصية‭ ‬والده‭ ‬بخوض‭ ‬معركة‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬القضاء‭ ‬الأوروبي‭ ‬حتى‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بتبرئة‭ ‬الرئيس‭ ‬واسرته‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬بالثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬وهي‭ ‬المعركة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬والده‭ ‬حتى‭ ‬حقق‭ ‬النصر‭ ‬فيها‭ ‬مثلما‭ ‬حقق‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬معاركه‭ ‬السابقة‭ ‬بحسب‭ ‬زعمه‭. ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬أن‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬يستعد‭ ‬بقوة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬خلال‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬الأحزاب‭ ‬بعد‭ ‬إزالة‭ ‬معوقات‭ ‬مباشرة‭ ‬حقوقه‭ ‬السياسية،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مزاج‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬السياسي‭ ‬لتقبله‭. ‬وكشفت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬ينوي‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬الانضمام‭ ‬إليه‭ ‬يضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تنتمي‭ ‬للحزب‭ ‬الوطني‭ ‬المنحل‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬اتصالات‭ ‬أجراها‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬طالبا‭ ‬منهم‭ ‬دعمه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ترشحه،‭ ‬وكان‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬قد‭ ‬كثف‭ ‬من‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬عزاء‭ ‬فريد‭ ‬الديب‭ ‬محامي‭ ‬الأسرة‭ ‬حيث‭ ‬قوبل‭ ‬بترحاب‭ ‬من‭ ‬العامة‭ ‬المتواجدين‭ ‬حول‭ ‬سرادق‭ ‬العزاء‭ ‬والذين‭ ‬طالبوه‭ ‬بالترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ . ‬في‭ ‬حين‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬أن‭ ‬سوزان‭ ‬مبارك‭ ‬ارملة‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬والتي‭ ‬تعيش‭ ‬حاليا‭ ‬مرحلة‭ ‬صحية‭ ‬حرجة‭ ‬أوصت‭ ‬أولادها‭ ‬باستكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬إشارة‭ ‬سياسية‭ ‬بحسب‭ ‬المراقبين‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أعلن‭ ‬د‭. ‬هاني‭ ‬عنان‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬حركة‭ ‬كفاية‭ ‬تأييده‭ ‬ترشيح‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬بشرط‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬77‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لفترات‭ ‬متتالية‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬او‭ ‬اعتزال‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬هاجم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬السياسة‭ ‬والإعلام‭ ‬ترشح‭ ‬جمال‭ ‬مبارك‭ ‬متهمين‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬احد‭ ‬رموز‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬السابق‭ ‬وان‭ ‬انتخابه‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬المشكلة‭ ‬بل‭ ‬ستزداد‭ ‬الأوضاع‭ ‬سوءا‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬توقع‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬نور‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬المعارضة‭ ‬بالخارج‭ ‬حدوث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والأشخاص‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬6و7‭ ‬القادمين‭ ‬نظرا‭ ‬لعجز‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬فوائد‭ ‬القروض‭ ‬المتراكمة‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬وطالب‭ ‬نور‭ ‬بإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬وتواجه‭ ‬مصر‭ ‬كارثة‭ ‬يصعب‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬،‭ ‬وعن‭ ‬تراجع‭ ‬محمد‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬عن‭ ‬دعوته‭ ‬السابقة‭ ‬بإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬السادات‭ ‬لم‭ ‬يرفض‭ ‬الفكرة،‭ ‬ولكنه‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬الخانقة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬مصر‭ .‬