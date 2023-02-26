نجل مبارك يلتمس في الكواليس الدعم واجماع سياسي على انعدام حظوظه

القاهرة -مصطفى عمارة
وجه جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك رسالة إلى روح أبيه أكد فيها أنه أوفى بوصية والده بخوض معركة في ساحات القضاء الأوروبي حتى حصل على حكم نهائي بتبرئة الرئيس واسرته من التهم الموجهة إليه بالثراء غير المشروع، وهي المعركة الأخيرة التي خاضها والده حتى حقق النصر فيها مثلما حقق النصر في معاركه السابقة بحسب زعمه. فيما كشفت مصادر مطلعة لمراسل الزمان أن جمال مبارك يستعد بقوة للعودة إلى المشهد السياسي خلال خوض الانتخابات القادمة عام 2024 من خلال أحد الأحزاب بعد إزالة معوقات مباشرة حقوقه السياسية، بالرغم من عدم وجود أي مزاج في الشارع السياسي لتقبله. وكشفت المصادر أن الحزب الذي ينوي جمال مبارك الانضمام إليه يضم عددا من الشخصيات البارزة ولكنها لا تنتمي للحزب الوطني المنحل ، و كشف مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن الأجهزة الأمنية رصدت مؤخرا اتصالات أجراها جمال مبارك مع مسؤولين في السفارة الامريكية طالبا منهم دعمه في الانتخابات القادمة في حالة ترشحه، وكان جمال مبارك قد كثف من ظهوره في الأماكن العامة خلال الفترة، كان آخرها ظهوره في عزاء فريد الديب محامي الأسرة حيث قوبل بترحاب من العامة المتواجدين حول سرادق العزاء والذين طالبوه بالترشح لمنصب الرئاسة خلال الانتخابات القادمة . في حين كشفت مصادر مقربة من الأسرة أن سوزان مبارك ارملة الرئيس الراحل حسني مبارك والتي تعيش حاليا مرحلة صحية حرجة أوصت أولادها باستكمال مسيرة مبارك في خدمة الوطن ، وهي إشارة سياسية بحسب المراقبين. وفي السياق ذاته أعلن د. هاني عنان أحد مؤسسي حركة كفاية تأييده ترشيح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة القادمة بشرط تعديل المادة 77 من الدستور التي تتيح إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لفترات متتالية حتى وفاته او اعتزال العمل السياسي
وفي المقابل هاجم عدد من رجال السياسة والإعلام ترشح جمال مبارك متهمين إياه بأنه كان احد رموز الفساد في العصر السابق وان انتخابه لن يحل المشكلة بل ستزداد الأوضاع سوءا ، ومن ناحية أخرى توقع د. أيمن نور رئيس ائتلاف المعارضة بالخارج حدوث تغييرات في السياسات والأشخاص خلال شهري 6و7 القادمين نظرا لعجز الرئيس السيسي عن سداد فوائد القروض المتراكمة على مصر وطالب نور بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حتى لا تتفاقم الأوضاع وتواجه مصر كارثة يصعب السيطرة عليها ، وعن تراجع محمد أنور السادات عن دعوته السابقة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قال أن السادات لم يرفض الفكرة، ولكنه رأى أن الوقت الحالي غير مناسب في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تواجهها مصر .