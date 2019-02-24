نجلاء فهمي تصوّر مع الملاّك العرضحالجي

بغداد – الزمان

الفنانة العراقية نجلاء فهمي تطل في شهر رمضان المقبل بدورين مختلفتين، الاطلاله الاولى في المسلسل العراقي العرضحالجي مع الفنان النجم قاسم الملاك في اول تعاون فني مشترك بعد عدة دعوات لم تسفر عن اتفاق مسبق، العمل من تأليف قاسم الملاك واخراج جمال عبد جاسم و بطولة انعام الربيعي ، هناء محمد ،محمد هاشم ، حسين عجاج ، سولاف جليل وغيرهم ، و تلعب في العمل دور، رفاه وقالت لدنيا الفن عن دورها (شخصيتي رفاه شخصيه جديده بالنسبة لي ذات طابع سلبي اديتها وفرحه جدا بالنتائج وان شاء الله ستنال اعجاب المشاهد و سعيدة بالعمل مع الكبير قاسم الملاك و كوكبه جميله من الزملاء الفنانين) والعمل الثاني فهو مسلسل يسكن قلبي للمخرج اكرم كامل و المؤلف باسل شبيب مع كوكبه مهمه من نجوم الدراما وتجسد في العمل شخصية ايمان الشخصية المعاكســـه تماما لشخصية رفاه.