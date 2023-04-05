نجفية تولد من رحم المعاناة وتحرز فضية آسيا

النجف – حيدر فرمان

عانت منذ صغرها كونها كانت تزحف على قدميها ولم تكن تملك كرسياً متحركاً مما يشعرها بألم نفسي كبير خصوصاً عندما ترى الصغار يلعبون ويمرحون وهي لا تستطيع أن تفعل مثلهم ، إنها بنت محافظة النجف بنين كريم الطائي البالغة من العمر 20 عاماً لاعبة المنتخب البارالمبي العراقي بتنس الطاولة.وقالت بنين في حوار صحفي إن حياتي بدأت تتغير ويعود الفضل في ذلك الى عائلتي وبالخصوص والدي الذي وقف معي من أجل تجاوز هذه العزلة، فدخلت العام 2018 الى عالم الرياضة من خلال لعبة تنس الطاولة ومثلت المنتخب الوطني العام 2019 وحصلت على أكثر من وسام ذهبي وفضي وبرونزي.

وأضافت أنها حصلت على ميداليتين فضيتين واثنتين من البرونز في بطولة العراق، وحصلت على 7 ميداليات ذهبية في النجف الأشرف.ومن جانبه يقول مدرب لجنة النجف البارالمبية مسلم الوائلي إن اللاعبة بنين كريم هي إحدى لاعباتنا في اللجنة البارالمبية في محافظة النجف الأشرف ، وأشرف على تدريبها منذ أكثر من 6 سنوات واستطاعت اللاعبة من التدرج بالموهبة التي تمتلكها وحققت نتائج متميزة وأصبحت واحدة من أفضل لاعبتين في العراق حالياً، ووجدت لنفسها مكاناً بين لاعبات العراق لاسيما في الفئة 5 وهذه الفئة خاصة بالكراسي المتحركة.وأوضح الوائلي أن اللاعبة بنين حققت نتائج متصاعدة خلال السنوات السابقة، وهي لاعبة مثابرة وذات طموح واستطاعت الحصول على نتائج جيدة في بداياتها إذ حصلت على المركز الثالث والرابع على مستوى العراق وبعد ذلك بدأت تحقق الإنجاز وآخر بطولة للعراق حصلت على المركز الثاني.

وأشار الى أن اللاعبة بنين حصلت أيضاً على المركز الأول على فئة الفرات الأوسط لأكثر من مرة وعلى المركز الثاني في بطولة العراق وآخر النتائج التي حققتها على المستوى الدولي هي تواجدها مع المنتخب العراقي في بطولة آسياد آسيا في البحرين العام 2022 وحققت الوسام الفضي، وهي بطولة دولية شاركت فيها أكثر من 35 دولة.وختم أن بنين تتدرب حاليا ًمع فريق النجف استعداداً للاستحقاقات المقبلة وتمتاز باللعب الدفاعي، وأتوقع لها خلال هذه السنة أن تحقق المركز الأول على مستوى العراق وفي الاستحقاقات الدولية المقبلة