نجاح عملية جراحية معقدة لسبعينية في النجف

النجف – الزمان

نجح فريق طبي في مدينة الصدر الطبية في النجف في إستئصال ورم خطير نهاية الأمعاء الدقيقة ، لمريضة سبعينية من قبل الكادر المالك في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول . و قال أخصائي الجراحة العامة قاسم الحسناوي في تصريح أمس ان (المريضة ذات الـ 70 عاماً من العمر ادخلت لطوارئ مدينة الصدر الطبية / الجراحية ، و هي تعاني من إنسداد الأمعاء بعد إجراء كافة الفحوصات ، تبين و جود ورم في مراحله المتقدمة في نهاية الأمعاء الدقيقة). و أوضح الحسناوي انه (تم إحالة المريضة مباشرةً إلى صالة العمليات في ساعات متأخرة من الليل لإجراء عملية فتح بطن واستئصال الورم).

مشيراً الى ان (المريضة جهزت وفق منظومة متكاملة من الإحترازات المحتملة نتيجة الإنسداد المسبب ثقب الجزء اللفائفي من الامعاء الدقيقة ، بالإضافة لخطورة العملية و تعقيدها كونها المريضة كبيرة بالسن و تعاني من أمراض مزمنة).

موضحاً ان (العملية اجريت بنجاح تام حيث تم إستئصال الورم بالكامل ، مع الجزء المتضرر من الامعاء دون أن ترافق المريضة أي مضاعفات ثانوية ، و أخرجت من صالة العمليات و بعد المتابعة و الرقود في غرفة الإنعاش ، على أمل نقلها الى ردهة الجراحية في المدينة الطبية).

و قدم رئيس الفريق الطبي شكره الى الفريق الجراحي الذي رافقه من الأطباء الإختصاص و مقيمي الجراحة العامة و أطباء التخدير و الكوادر التمريضية و الجراحية و الخدمية ، الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية و اكد ان (المريضة الآن تتمتع بصحة جيدة).