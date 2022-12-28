نجاح التنظيم في المقدمة – هشام السلمان

نعم لم يحصل الجانب العراقي على شرف تنظيم بطولة كأس الخليج العربي (نسخة 25) بسهولة بل انه انتظر سنوات طويلة من جمهور ولاعبين ومنهم من كان وزيرا للشباب والرياضة حينها ولكن لم يحصل العراق على حق الاستظافة الا بعد سنوات من المرة الاولى التي كانت في بغداد وتحديدا في ملعب الشعب الدولي .. ويوم السادس من كانون الثاني عام 2022 ستكون المرة الثانية للبطولة التي تقام في البصرة مطلع العام الجديد استضافة البطولة الخليجية من قبل البصرة العراقية فأسعد هذا الخبر كل قلوب العراقيين المحبين لوطنهم الذي عانى الكثير في السنوات الاخيرة ، هذه السعادة التي باتت على وجوه العراقيين لابد ان تبقى ويستطل تحتها الجميع من خلال التركيز على حسن التنظيم والسعى الى نجاح البطولة في العراق وتحديدا في بصرة الخير والامل الذي يتطلع اليه جميع من احب البصرة وعراقها

لذلك يجب علينا كصحفيين ومسؤولين ولاعبين وجهات ساندة ان نعمل يدا واحدة من اجل انجاح تنظيم البطولة التي تقام اليوم في بلدنا وان ننظر لنجاح التنظيم اولا ومن ثم نشغل تفكيرنا في مباريات نتائج المنتخب العراقي ..

نعم نتمنى ان يفوز المنتخب العراقي ولكن ليس هذا هو الهدف الاساسي ، هدفنا هو انجاح تنظيم البطولة في عراق البصرة وجميعنا يتذكر كيف تعاملت قطر مع استضافتها لبطولة كاس العالم كان التركيز منصبا حول النجاح التنظيمي ومن ثم متابعة نتائج المنتخب القطري الذي خسر المباريات وودع المونديال من الدور الاول ، نعم لم يفز ولكن فاز ونجح بتنظيم البطولة التي اشاد بها الجميع من تابع البطولة حينها ايام قليلة ويبدأ العرس العراقي وعلينا ان نهتم باخراج المباراة الافتتاحية لخليجي ( 25) بالشكل الذي يليق بالعراق لانها واجهة كل العمل العراقي وبطولته..

ومن المعيب ان نخذل بلدنا بعد ان غاب عن الظهور امام العالم كل هذه السنوات !

لنضع اولا نجاح العراق بتنظيم خليجي البصرة الهدف الاسمى والاغلى لنعكس البصرة الجميلة لعراقنا ونثبت للجميع بانه لازال ينبض بالحياة ولن يموت وهذه البطولة على قلة المشاركين فيها من منتخبات مقارنة ببطولة كاس العالم في قطر تمثل الشيء الكثير العراق واهله وما مرت عليه من سنوات عجاف في كل الميادين والجوانب

لننقل للعالم عبر خليجي 25 اننا هنا نلعب الكرة ونعمر بلدنا ونسعى الى ارضاء الجميع ونحن ننظم بطولة اقليمية ( خليجي 25) التي طال انتظارها

فلتكن هدفنا ان نوصل رسالتنا ونترك البحث والتفتيش عن الاخطاء ونعمل على احتظان البطولة وانجاح تنظيمها فنجاحها نجاحنا جميعا ولا سمح الله فشلها فهو فشلنا جميعا فلنتدارك الامر ونمضي .. الستم معي ؟