نجابةُ العراقي – حسين الصدر

-1-

أكتبُ بين الحين والحين سطوراً أُمجّد فيها عراقيين نجحوا في إبراز أصالتهم، عَبْرَ مواقف نبيلة، وقضايا جميلة، أثبتوا من خلالها أنهم شعبٌ عريق ، يحمل من سمات المروءة والانسانية والشهامة ما يقفز به الى الذروة .

-2-

وهذا الواقع المشرق قد يتنكر له حتى بعض العراقيين إمّا عن بلادةٍ وقصور في الفهم ، وإمّا عن انتقام وضغائن نتيجة فشلهم في تجاربهم الحياتية…، فضلاً عمن ناصَبَ العراقَ وأهله العداء حسداً له …

?

أننا لا ننطلق من باب المزايدات على باقي الشعوب ، ولا من باب الافتراضات والأخيلة والتصورات النظرية، وانما ننطلق من وقائع ناطقة تشهد للعراقيين بدرجات عالية من الحس الوطني المرهف ، والشعور الانساني الرقيق، وسلامة الطوية ، والنُبل والخُلق الرفيع …

-4-

وآخر موقف هزّني ودفعني الى كتابة هذه المقالة موقفُ شابٍّ عراقيٍّ قيل لَهُ :

تحدّث الى (قناتنا الفضائية ممثلاً عن الشباب العراقي) .

وبدأ الشاب يتحدث عن وطنه بلغة المفتون بحبّه ، وبموضوعية بعيداً عن تقصي الثغرات والمفارقات خاصة ، فلم يرق لمندوبِ القناة الفضائية ذلك .

وهنا أوقفوا التصوير .

ثم جاءه مندوبُ الفضائية وقال :

اننا كنا نريدك أنْ تسلّط الأضواء على السلبيات ، بينما رأيناك تنحو منحى آخر ..!!

ثم حذّره من ذلك وقال :

انك اذا بقيتَ تتحدثُ بهذه اللهجة ستخسرُ صفتَك التمثيلة لشباب العراق..

ولم ير مندوب القناة الفضائية من هذا الشاب العراقي الاّ الاصرار على الحديث العابق بشذا الحقيقة والموضوعيّة ، رافضاً ايَّ لونٍ من ألوان الزيغ أو الانحراف عن نهجه المستقيم .

فتركه مندوبُ القناة الى أنْ أكمل حديثَه، ولكن المفاجأة كانت مرّة للغاية .

والسؤال الآن :

ما هي المفاجأة ؟

والجواب :

انهم قرروا إهمالَ ما سُجّل لهذا الشاب من حديث ، حتى كأنه لم يُدلِ بايّ حديث …!!

-5-

انّ هذه القناة لا تريد للعراق أنْ يُذكر في الاعلام الاّ وهو يئن من الأوجاع والأوضاع المرهقة دون الاشارة الى النقاط المضيئة،

وتريد ان تصوّر الشاب العراقي في حال سأمٍ وتبرمٍ وتطلعٍ شديد الى الهجرة خارج الوطن .

انها تنطلق من منطلق عدائي لئيم ، يدل علـــى شدة الانحدار الى سفوح الأحقاد .

-6-

انّ الذين أقاموا مآدب الافطار وأعلنوا أنّ ثوابَها للدكتاتور المقبور(…) واخوانهم من الرضاعة ، مازالوا على جهلهم وعنادهم، وهم لا يتركون فرصَةً تمر دون محاولة منهم لاستثمارها لصالح النظام الذي لم ينجح الاّ في قتل مواطنيه وتعذيبهم، وبناء القصور الفارهة على جماجمهم ، ولو لم تكن له الا (المقابر الجماعية) التي لم تُكتشف كلُّها لحدّ الآن لكفاه ذلك عاراً في الدنيا ونارا في الاخرة .