نتفليكس‭:‬ 2.5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬كوري

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعتزم‭ ‬نتفليكس‭ ‬استثمار‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬المنصة‭ ‬تيد‭ ‬ساراندوس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عقب‭ ‬لقاء‭ ‬جمعه‭ ‬برئيس‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬وقال‭ ‬ساراندوس‭ ‬في‭ ‬البيان‭ “‬يسرّ‭ +‬نتفليكس‭+ ‬أن‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنها‭ ‬ستستثمر‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإنتاج‭ ‬مسلسلات‭ ‬وأفلام‭ ‬وبرامج‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة‭”.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬إنّ‭ “‬خطة‭ ‬الاستثمار‭ ‬هذه‭ ‬تشكل‭ ‬ضعف‭ ‬المبلغ‭ ‬الإجمالي‭ ‬الذي‭ ‬استثمرته‭ +‬نتفليكس‭+ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الكورية‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬العام‭ ‬2016‭”.‬

وباتت‭ ‬الأعمال‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬نجاحاً‭ ‬متزايداً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭. ‬وتشير‭ ‬بيانات‭ ‬نتفليكس‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭ ‬شاهدوا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عملاً‭ ‬واحداً‭ ‬أقله‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وسبق‭ ‬لنتفليكس‭ ‬التي‭ ‬استثمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لإنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬كوري‭ ‬جنوبي‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2015‭ ‬و2021،‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬عزمها‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاج‭ ‬الأعمال‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭. ‬ورحّب‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لستة‭ ‬أيام،‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬بالاجتماع‭ “‬المهم‭ ‬جداً‭” ‬مع‭ ‬ساراندوس،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬تلقّته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭.‬