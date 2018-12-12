نتعلم منهم – عبد المحسن عباس الوائلي

هم كثيرون الذين تعلموا من الله والله هداهم وعلمهم الكثير كالرسل والانبياء والعلماء وها نحن اليوم نعيش ونحيي ثورة الامام الحسين بن علي “عليه السلام” ودموعنا تجري على خدينا لما فعلته ايادينا بأسف شديد ونسمع كلمات وعبارات مثيرة ومؤثرة وقد تعلم غاندي من الحسين الكثير حتى انتصر دون ان يبكي أخذ السيرة الصادقة فنجح وبقي نجاحه نورا يذكره جيل بعد جيل فقد قال المهاتما غاندي قبل ولادتي بسنين “لابد من ان تكون انت التغيير الذي ترغب في ان تراه”. قالها غاندي الذي قاد التحرر من الاستعمار في الهند، والذي الهم حركة حقوق الانسان في العالم. قالها، ورأيناه يجسد ذلك المبدأ الصعب من خلال حياته البسيطة التي اعتمدت على نبذ العنف. لقد عانى غاندي سنوات السجن، لكنه صمد ضد اعدائه المسلحين، ضد الامبراطورية الانكليزية نفسها، بلا سلاح. تذكرت غاندي وانا اتابع احد الجيران في البناية التي اسكنها، يقود حروبا غير نظيفة ضد بقية السكان، ويلوث سمعة من يحب ، ويرفض دفع نصيبه من صيانة البيت الذي نسكنه جميعا. وتذكرت معاناة صديقة طفولتي في عملها الذي يعج بالمكائد والكمائن. واتذكر مقولة غاندي كلما سمعت الشاكين الباكين (وما اكثرهم) ينعون سوء حظهم في الحياة، بينما كان بامكانهم ان يوجهوا طاقة الشكوى تلك الى عمل مفيد بامكانه ان يغير العالم أو يضيف اليه جديدا. لابد من ان نكون نحن التغيير الذي نتمنى ان نراه في العالم. ربما يفكر بعض الناس في اننا لسنا غاندي، واننا لانمتلك شجاعته ولاقوة ارادته. ربما نظن ان الفعل الذي سنقدم عليه لن يسهم في تغيير العالم لانه جد صغير. لكن غاندي نفسه يرد قائلا: “ان ما ستفعله شيء صغير وغير مهم، لكن علك ان تفعله”. لقد كان غاندي طالبا عاديا، ولم يكن محاميا ناجحا. يبدو ان طموحاته لم تكن كبيرة. لكنه اسس لفلسفة في الحياة شديدة البساطة وشديدة الصعوبة في الوقت نفسه. لقد اقسم ان يقول الصدق في كل الاحوال، وعاش حياة متواضعة لاتحلم برفاهية ولا مال، وكره العنف ايما كراهية. ولانه نفذ القسم والتزم بتلك المبادئ في كل فعل صدر عنه، اصبح غاندي اسطورة نعود اليها دوما، نستلهمها ونذكر انفسنا ان بإمكاننا نحن ايضا ان نغير العالم. نعم بامكاننا ان نغير العالم، لكن لابد اولا من مناقشة تعريف التغيير. فلو تصورنا ان تغيير العالم يعني تغيير السياسات التي تحكم العالم أو استبدال رؤساء أو هيئات برؤساء وهيئات اخرى. لو تصورنا ان تغيير العالم يعني احلال السلام والتوقف عن استغلال الفقراء والضعفاء والنساء. فنحن مخطئون. والخطأ ليس في ان نحلم هذا الحالم، ولكن في الطريق الذي نسيره من اجل تحقيقه. نحن لا نبدأ بـ”العالم”، وانما بأنفسنا. تغيير العالم –حسب فلسفة غاندي- يبدأ بقدرتنا على تغيير انفسنا، وهي مهمة صعبة وشاقة، وقد تأخذ مدى طويلا بطول وجودنا على هذه الارض. علينا في البداية ان نتأمل انفسنا بصدق شديد، ان نتوقف عن ممارسة الالاعيب النفسية، تصور لنا اننا دوما على صواب وان الاخر هو المخطئ، الخطوة التالية هي ان نفهم اننا لسنا الحكم الافضل على انفسنا. نحن لا نعيش في فراغ، ومن ثم علينا ان نرى انفسنا بصدق في عيون من حولنا، ان نتعلم ان نسأل المقربين عن رأيهم فينا، في قرارات وافعال قمنا بها. وتلك الرؤية لأنفسنا من الخارج سوف تصبح مع الوقت مرتكزا يساعدنا على تشكيل رؤية صادقة لأنفسنا، ولما يمكن ان نشتغل عليه حتى نعالج مشكلاتنا الداخلية، ونتطور بصفتنا بشرا. عندما لانخجل من اللجوء الى اخرين، وعندما نعترف بمنتهى الصدق لأنفسنا بمناطق الضعف فينا، فنحن نلهم اخرين، نشجعهم على ان يسيروا مثلنا على الدرب نفسه. لسنا بحاجة الى ان نحاضر الاخرين كيف يتطورون أو يواجهون مشكلاتهم، لان لهم عقولا وعيونا تتابع ما حدث وما يحدث لنا من تغير.

والحياة تعيد تأكيد ذات الفكرة، كلما سطعت حقيقتنا اصبحنا منبع الهام من دون ان نقصد، وهذا هو الصحيح. ويجب ان يحارب عمليا واخيرا فهمت وتيقنت ان أية فكــــــرة أو مبدأ او عقيدة مالم يكن لها رجال يطــــــبقونها على الارض يـــــراها النـــــاس كما هي في التنظــــــير ها هي بالتطبيــــق فلا فائدة منها.