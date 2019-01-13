نتانياهو : قصفنا أهدافاً إيرانية في سوريا

القدس, – (أ ف ب)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الطيران الإسرائيلي شنّ الجمعة غارة استهدفت “مستودعات أسلحة” إيرانية في مطار دمشق الدولي، في تأكيد نادر يصدر عن مسؤول اسرائيلي.

وقال نتانياهو خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بحسب مكتبه، “منذ 36 ساعة فقط، هاجم سلاحنا الجوي مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي”.

وأضاف أن “تكثيف الهجمات الأخيرة يُثبت أننا أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التحرّك ضد إيران في سوريا، كما تعهدنا”.

وتابع نتانياهو “حققنا نجاحات مذهلة بهدف عرقلة التجذر العسكري الإيراني (…) الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافاً إيرانية وتابعة لحزب الله مئات المرات”.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي ايسنكوت الذي تنتهي ولايته في الأيام المقبلة في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” إنه “ضربنا آلاف الأهداف من دون إعلان مسؤوليتنا عن ذلك أو نطلب شكرا من أحد”.

وفي غالبية الحالات، يرفض المتحدث باسم الجيش تأكيد حصول هذه الهجمات.

وتصدّت الدفاعات الجوّية السوريّة مساء الجمعة “لصواريخ معادية” أطلقتها مقاتلات إسرائيليّة قرب دمشق، بحسب وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة (سانا) التي نقلت عن مصدر عسكري أنّ “نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي”.

وقال المصدر “تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها”.

وفي الأشهر الأخيرة، قصفت إسرائيل مرات عدة منشآت عسكرية تابعة لنظام الرئيس بشار الأسد وحليفيه إيران وحزب الله وهما عدوا إسرائيل اللدودان.