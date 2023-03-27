نتانياهو‭ ‬ينحني‭ ‬أمام‭ ‬العاصفة

واشنطن‭ ‬ترحب‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬تعديل‭ ‬النظام‭ ‬القضائي

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬‮«‬تعليق‮»‬‭ ‬العملية‭ ‬الجارية‭ ‬أمام‭ ‬الكنسيت‭ ‬بهدف‭ ‬تعديل‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬والذي‭ ‬يواجه‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬حاشدة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬بعد‭ ‬إجرائه‭ ‬مشاورات‭ ‬سياسية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركائه‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم،‭ ‬قال‭ ‬نتانياهو‭ ‬إنّه‭ ‬تقرّر‭ ‬تأجيل‭ ‬المصادقة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬موعد‭ ‬انعقاد‭ ‬الدورة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقبلة‭ ‬والتي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بعد‭ ‬احتفالات‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ (‬5-13‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭).‬

وأضاف‭ ‬‮«‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬إحساسي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬ومن‭ ‬رغبتي‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬حدوث‭ ‬شرخ‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬شعبنا،‭ ‬قرّرت‭ ‬أن‭ ‬أجمّد‭ ‬القراءتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‮»‬‭ ‬في‭ ‬الكنيست‭.‬

وبعيد‭ ‬الخطاب،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العمالي‭ ‬العام‭ ‬‮«‬هستدروت‮»‬‭ ‬إنهاء‭ ‬الإضراب‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬صباحاً‭.‬

وقال‭ ‬آرون‭ ‬بار،‭ ‬رئيس‭ ‬الهستدروت،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أعلن‭ ‬إنهاء‭ ‬الإضراب‮»‬‭.‬

وقرار‭ ‬نتانياهو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متوقّعاً‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬يمثّل‭ ‬رضوخاً‭ ‬جزئياً‭ ‬لمطالب‭ ‬المعارضين‭ ‬لهذه‭ ‬التعديلات‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬مساء‭ ‬استعداده‭ ‬‮«‬لحوار‭ ‬جدي‮»‬‭ ‬حول‭ ‬التعديلات‭ ‬القضائية‭ ‬إنما‭ ‬بشروط‭. ‬وقال‭ ‬لبيد‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أوقف‭ ‬التشريع‭ ‬حقاً‭ ‬وبشكل‭ ‬تامّ،‭ ‬فنحن‭ ‬مستعدّون‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬جدّي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬لدينا‭ ‬تجارب‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬لذلك‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬التأكّد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬انطواء‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬خديعة‭ ‬أو‭ ‬حيلة‮»‬‭. ‬وسارع‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬للترحيب‭ ‬بقرار‭ ‬نتانياهو،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستتيح‭ ‬‮«‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدّثة‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأميركية‭ ‬كارين‭ ‬جان‭-‬بيير‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«»‬نواصل‭ ‬دعوة‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬العمّال‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إضراب‭ ‬عام‮»‬‭ ‬فوري‭ ‬الاثنين‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬القضائي‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والذي‭ ‬يثير‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬‮«‬هستدروت‮»‬‭ ‬أرنون‭ ‬بار‭-‬دافيد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬إلى‭ ‬إضراب‭ ‬عام‭ (..) ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي،‭ ‬ستتوقف‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مهمة،‭ ‬علينا‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التشريعية‭ ‬وسنقوم‭ ‬بذلك‮»‬،‭ ‬متعهدا‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬الاحتجاج‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعلنت‭ ‬النقابات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬إضرابا‭ ‬شاملا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‮»‬‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬حتمي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬هيئة‭ ‬المطارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ليزا‭ ‬دفير‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الإضراب‭ ‬سيشمل‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الساحلية‭.‬‮ ‬

ورصد‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬شاشة‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬تأخير‭ ‬مغادرة‭ ‬عدد‭ ‬منها‭.‬‮ ‬

وجاءت‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الإضراب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬نداء‭ ‬للرئيس‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إسحق‭ ‬هرتسوغ‭ ‬لوقف‭ ‬فوري‭ ‬للإصلاحات‭ ‬القضائية‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬صدامات‭ ‬بين‭ ‬متظاهرين‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬إقالة‭ ‬غالانت‭ ‬من‭ ‬منصبه‭. ‬وجاءت‭ ‬إقالة‭ ‬الوزير‭ ‬بعد‭ ‬دعوته‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬تجميد‭ ‬الإصلاحات‭ ‬القضائية‭ ‬لمدة‭ ‬شهر،‭ ‬معبّرا‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭.‬‮ ‬‭ ‬ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ ‬حكومة‭ ‬نتانياهو،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬حكومات‭ ‬إسرائيل‭ ‬يمينية،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬سلطة‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬القضاء‭.‬

ويرى‭ ‬نتانياهو‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬أن‭ ‬الإصلاح‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬صلاحيات‭ ‬البرلمان‭ ‬والقضاء‭ ‬الذي‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬مسيّس‭.‬‮ ‬‭ ‬وتنظّم‭ ‬احتجاجات‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وخرج‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬للاحتجاج‭.‬

ويرى‭ ‬منتقدو‭ ‬الإصلاح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬للخطر‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أشعلوا‭ ‬إطارات‭ ‬فيما‭ ‬رصدت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إحراق‭ ‬أريكة‭ ‬وأشعلوا‭ ‬حطبا‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬وأغلقوا‭ ‬طريق‭ ‬أيالون‭ ‬السريع‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬القدس،‭ ‬تجمع‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬خارج‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬المتظاهرة‭ ‬كيرين‭ ‬ممران‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الإضراب‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬المتظاهر‭ ‬تريفور‭ ‬غالور‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يصدق‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬غالور‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬شركة‭ ‬للسياحة‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإصلاح‭… ‬جنوني‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أصبحت‭ ‬مكانا‭ ‬خطيرا‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬‮ ‬