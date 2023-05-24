ستة أوسمة عراقية حصاد البطولة العربية للترايثلون

نتائج متميّزة لألعاب قوى العراق في بطولة العرب

بغداد- الزمان

واصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى تحت 23 عاماً تألقه في بطولة العرب للرجال والنساء المقامة حالياً في تونس بعد حصوله على 5 أوسمة ملونة في اليوم الثاني من البطولة التي تستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقال المدير التنفيذي في الاتحاد المركزي لألعاب القوى زيدون جواد في تصريح صحفي إن أبطالنا الشباب دخلوا أجواء المنافسة بقوة في اليوم الثاني الذي شهد تألق مجموعة من اللاعبين واللاعبات بالحصول على فضيتين في القفــز بالزانة للبطل أمير فالح، وسباق 100 متر موانع سيدات للعداءة كردستان بمو، وثلاث برونزيات في ســباق 100 متر للعداء سيف رعد و100 متر حواجز نساء للعداءة ديرين بختيار، والمركز الثالث في القفز بالزانة من نصيب أمير صبيح.

زيادة الغلة

وأضاف جواد أن وفد بعثة المنتخب برئاسة طالب فيصل يضم ثلاثة عشر لاعباً وخمس لاعبات نتطلع من خلالهم إلى زيادة غلة العراق في هذا الملتقى العربي الذي يشارك فيه خيرة العدائين العرب لاسيما عرب أفريقيا، ونحن عازمون على تحقيق نتائج متميزة والحصول على مركز جيد في الترتيب العام.

ومن جهة اخرى أحرز المنتخب الوطني العراقي للعبة الترايثلون ستة اوسمة ملونة في البطـــولة العربية للعبة التي اختتمت مؤخراً في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت مسمى البطولة العربية والإفريقية للترايثلون و الدواثلون، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة. فاز اللاعب نور صبيح بذهبية “سبرينت” وذهبية اكواثلون لفئة المتقدمين، فيما حقق اللاعب باقر طاهر المركز الأول في سباق اكواثلون، وأضاف اللاعب شهاب أحمد وساماً ذهبياً رابعاً في سباق الدواثلون.وتوج اللاعب باقر يعقوب صبيح بوسامين نحاسيين في فئة الشباب، الأول كان بسباق السوبر سبرينت والثاني في سباق اكواثلون.

يشار إلى أن هذه البطولة هي من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وقد شارك المنتخب العراقي فيها بثلاث فعاليات الترايثلون والأكواثلون و الدواثلون.

الاشارة تجدر إلى أن الترايثلون هو سباق ثلاثي للجري والسباحة والدراجات، بينما ينفرز منه سباق الأكواثلون لمنافسة الجري ثم السباحة ثم الجري مرة أخرى فيما يكون سباق الدواثلون بالجري إبتداءً ثم الدراجات ثم الجري مجدداً.