نبيلة‭ ‬عبيد‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬يليق‭ ‬بتاريخها‭ ‬الفني‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬وعدم‭ ‬تقديمها‭ ‬أي‭ ‬اعمال‭ ‬فنية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقالت‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭: ‬‮«‬أسعى‭ ‬دوماً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الفنية‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬أقبل‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬يعرض‭ ‬عليّ‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬وجدته‭ ‬يناسب‭ ‬تاريخي‭ ‬ويضيف‭ ‬لي‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬حافظت‭ ‬على‭ ‬استمراريتي‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأفلام‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬خلال‭ ‬مشواري‭ ‬الفني،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬عرض‭ ‬عليّ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬ولذلك‭ ‬اختار‭ ‬الغياب‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬عمل‭ ‬شاركت‭ ‬به‭ ‬نبيلة‭ ‬عبيد،‭ ‬كان‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬حلت‭ ‬ضيفة‭ ‬شرف‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬دنيا‭ ‬سمير‭ ‬غانم‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬حلقات‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬لهفة‮»‬‭ ‬وظهرت‭ ‬وقتها‭ ‬بشخصيتها‭ ‬الحقيقية‭.‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬كيد‭ ‬النسا‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬2011‭ ‬وشاركها‭ ‬البطولة‭ ‬فيه‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬وسمية‭ ‬الخشاب،‭ ‬وأحمد‭ ‬بدير،‭ ‬وأحمد‭ ‬خليلي،‭ ‬وميمي‭ ‬جمال،‭ ‬وأحمد‭ ‬صفوت،‭ ‬وأحمد‭ ‬سلامة،‭ ‬ودعاء‭ ‬رجب،‭ ‬وغيرهم‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬أعمالها‭ ‬السينمائية‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الآخر‮»‬،‭ ‬تم‭ ‬إنتاجه‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬ومن‭ ‬بطولة‭ ‬محمود‭ ‬حميدة،‭ ‬حنان‭ ‬ترك،‭ ‬هاني‭ ‬سلامة،‭ ‬عزت‭ ‬أبو‭ ‬عوف،‭ ‬لبلبة،‭ ‬حسن‭ ‬عبدالحميد‭ ‬وماهر‭ ‬عصام‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬أعمالها‭:‬‭ ‬‮«‬الراقصة‭ ‬والسياسى،‭ ‬واغتيال‭ ‬مدرسة،‭ ‬والعذراء‭ ‬والشعر‭ ‬الأبيض،‭ ‬وأرجوك‭ ‬أعطنى‭ ‬هذا‭ ‬الدواء،‭ ‬والراقصة‭ ‬والطبال،‭ ‬وقضية‭ ‬سميحة‭ ‬بدران،‭ ‬والمرأة‭ ‬والساطور،‭ ‬ورابعة‭ ‬العدوية‮»‬،‭ ‬وغيرها‭.‬