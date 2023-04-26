نانسي عجرم سفيرة مجوهرات

بيروت‭- ‬الزمان‭:‬

تدخل‭ ‬المطربة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم،‭ ‬عالم‭ ‬الدعاية‭ ‬والترويج‭ ‬للمجوهرات‭.‬

وكشفت‭ ‬تغريدات‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬خاصة‭ ‬بعالم‭ ‬المجوهرات،‭ ‬إن‭ ‬عجرم‭ ‬سوف‭ ‬تحضر‭ ‬حفل‭ (‬تيفاني‭ ‬آند‭ ‬كو‭) ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بصفتها‭ ‬سفيرة‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بحضور‭ ‬نجوم‭ ‬وشخصيات‭ ‬عالمية‭ ‬منهم‭ ‬Jimin‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬BTS‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭.‬

وآخر‭ ‬فعاليات‭ ‬عجرم،‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬حيث‭ ‬أحيت‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭.‬

ونشر‭ ‬عجرم‭ ‬على‭ ‬تويتر‭: “‬بغداد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬محتمسة‭ ‬كتير‭ ‬التقي‭ ‬بأهل‭ ‬العراق‭ ‬عالعيد‭ ‬ونقضّي‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬كلها‭ ‬أغاني‭ ‬وفرح‭ ‬بشوفكن‭ ‬قريبا‭”.‬

كما‭ ‬روجت‭ ‬للحفل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تبادل‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ “‬إنستغرام‭”.‬

ونشرت‭ ‬عجرم،‭ ‬البوستر‭ ‬الرسمي‭ ‬للحفل،‭ ‬مرفقا‭ ‬بعبارة‭ “‬عيدنا‭ ‬بغدادي‭”.‬