نانسي عجرم سفيرة مجوهرات

بيروت- الزمان:
تدخل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عالم الدعاية والترويج للمجوهرات.
وكشفت تغريدات على تويتر، خاصة بعالم المجوهرات، إن عجرم سوف تحضر حفل (تيفاني آند كو) في نيويورك بالولايات المتحدة، بصفتها سفيرة للمجوهرات بمنطقة الشرق الأوسط بحضور نجوم وشخصيات عالمية منهم Jimin من فريق BTS وغيرهم من سفراء العلامات التجارية العالمية.
وآخر فعاليات عجرم، كانت في بغداد، حيث أحيت حفلا غنائيا بمناسبة عيد الفطر.
ونشر عجرم على تويتر: “بغداد لأول مرة محتمسة كتير التقي بأهل العراق عالعيد ونقضّي ليلة من العمر كلها أغاني وفرح بشوفكن قريبا”.
كما روجت للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
ونشرت عجرم، البوستر الرسمي للحفل، مرفقا بعبارة “عيدنا بغدادي”.