نافورة تاريخية في روما تنال نصيبها من احتجاج نهاية العالم

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رمى‭ ‬نشطاء‭ ‬بيئيون‭ ‬سائلاً‭ ‬أسود‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬نافورة‭ ‬رومانية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ “‬بياتزا‭ ‬دي‭ ‬سبانيا‭” ‬بالعاصمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬روما،‭ ‬خلال‭ ‬احتجاج‭ ‬تحدّثوا‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬سيناريو‭ “‬نهاية‭ ‬العالم‭”.‬

وقام‭ ‬ثلاثة‭ ‬نشطاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ “‬لاست‭ ‬جنرايشن‭” ‬برمي‭ ‬الكربون‭ ‬السائل‭ ‬المتأتي‭ ‬من‭ ‬الخضر‭ ‬في‭ ‬نافورة‭ “‬باركاتشا‭” ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوقفهم‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭.‬

والنافورة‭ ‬التي‭ ‬تتخّذ‭ ‬شكل‭ ‬قارب،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬النحات‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشهير‭ ‬بييترو‭ ‬بيرنيني‭.‬

وأشارت‭ “‬لاست‭ ‬جنرايشن‭” ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬رمي‭ ‬السائل‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ “‬إنذار‭ ‬بسيناريو‭ +‬نهاية‭ ‬العالم‭+ ‬الذي‭ ‬نتجه‭ ‬نحوه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضغط‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬المُسرّع‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬الجفاف‭ ‬والفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬اللذين‭ ‬سينهيان‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭”. ‬وبدأت‭ “‬لاست‭ ‬جنرايشن‭” ‬تنظيم‭ ‬احتجاجات‭ ‬سلمية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تحولت‭ ‬تخريبية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة،‭ ‬وكانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حضّ‭ ‬السياسيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التوجهات‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬مسألة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬أولوياتهم‭. ‬وتشكل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬تحركات‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬للفت‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬ظاهرة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

ورمى‭ ‬نشطاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬حساء‭ ‬وبطاطا‭ ‬مهروسة‭ ‬وطلاءً‭ ‬قابلاً‭ ‬للغسل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تراثية‭ ‬مختلفة‭ ‬وقطع‭ ‬فنية‭ ‬داخل‭ ‬متاحف‭.‬