نافذة إدارية رمضانية – حقي الراوي

ما الفرق بين الشخصية الصالحة والشخصية المصلحة ؟وما رد فعل الاخرين من سلوك تجاههما؟

مما لا ريب فيه ان الشخصية الصالحة نرى انها اكثر قبولاً وحضوراً من بين اغلب الناس بصرف النظر عن مسمياتهم مقارنةً بالشخصية المصلحة وذلك لان الاصلاح يجد نفسه حاضراً امام كل نوع من انواع الفساد وبمختلف مسمياته وعناوينه لكننا نجد ونتفاجأ بان الشخصية المصلحة غير مقبوله من بعض الناس بل من اغلبهم لا سيما الفاسدين منهم الذين وصل فيهم الفساد اوج عظمته دون غيرهم من الفاسدين الصغار ويكمن السبب في ذلك ان المصلح يصطدم بقوة ذات تاثير صاعق برغبات و اتجاهات وميول ومصالح المفسدين حين يوجههم ويرشدهم ويذكرهم بحقيقة اعمالهم وانفسهم دون تحديد او تشخيص واقرب مثال على ذلك هو قدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كانت شخصيته يكمن فيها الصلاح قولاً وعملاً قبل البعثه نرى ان اغلب قريش بل اهل مكه تحبه وتدعوه بالصادق الامين وتستشيره في حل نزاعاتها وخلافاتها ولكن بعد بعثته (ص) اصبح مصلحاً فناصبوه العداء والعداوة ونعتوه بالساحر والمجنون والكذاب وما الى ذلك من مصطلحات عدائية الدلائل تجاه المصلحين .

وفي ضوء ما تقدم نجد ان نتاج الانسان الصالح يتمحور في الحماية النفسية لذاته من منزلقات الحياة وانحرافاتها القيمية والمهنية والعقائدية اما نتاج المصلح يتمثل في الحماية والمحافظه على اسرة او مجموعة او قبيلة او وطن او دولة او امة او عالم . ولو اننا تصفحنا القران الكريم لوجدناه يشير الى ذات الدلاله العلميه لما تقدم من حوار فلسفي لمنطق العقل العلمي ولذلك كله يمكن ان نستنتج القول ان الصلاح والاصلاح ينبغي توافرهما في الشخصية الانسانية فاذا غاب الصلاح تطابق مع قوله تعالى (اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ) اما اذا غاب الاصلاح عن الشخصية الانسانية انطبقت مع قوله تعالى ((وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون )) .