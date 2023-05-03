ناظم: عقدي مع الفيصلي مستمر وتجربتي مع الأسود كبيرة

بغداد – حارث احمد

اعرب لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم مصطفى ناظم عن سعادته ازاء الحب الكبير الذي يمنحه الشارع الرياضي ويصفه بالتكريم الاكبر يفوق جميع الجوائز التي تم الحصول عليها خلال مشاركاتنا في الفترة المنصرمة مؤكدا على بقاءه ضمن صفوف فريق الفيصلي الاردني لارتباطه بعقد مستمر ولايفكر في الانتقال الى اي نادي اخر.

واوضـــــــح ناظــــــم في حديث خاص لـ (الزمان) ان الدوري الممتاز الموسم الحالي شهد منافسة كبيرة بين فرق المقدمة لاقتراب النقاط فيما بينهم مشيرا الى ان فريق الشرطة وفق الادوات المتوفرة لديه من اللاعبين هو الاقرب لنيل لقب الدوري الممتاز مبينا اذا اردنا الاستمرار في انجاح مسابقات الدوري الممتاز ورفد المنتخب الوطني بخامات جديدة من اللاعبين لابد من الاهتمام بجميع الفئات العمرية وبناء اساس لها وبعدها البدء بتحديد عدد الاندية في الدوري الممتاز موضحا ان مدرب الشرطة احمد صلاح يمتلك فكر تدريبي وهوشخصية مثابرة ونسعى جميعا للتعاون معه ونجاحه في مهمته .

مباراة ودية

واشاد ناظم الجهود الاستثنائية التي بذلها اتحاد الكرة ازاء تامين المعسكرات التدريبية لاسود الرافدين والمباريات الودية القوية التي تسهم كثيرا في رفع قدرات اللاعبين فنيا واداريا ونحن بامس الحاجة الى الاحتكاك الفعلي مثل هذه المنتخبات التي ستنعكس ايجابا على مجارات المنتخبات الاسيوي الكبرى سيما اننا الان نعمل تحت ملاك تدريبي اسباني متميز استطاع ان يرسم خارطة النجاح من جيد بعد حصولنا على بطولة الخليج الغالية في ارض البصرة.واكد ناظم ان المدرب كاساس يتابع جميع اللاعبين ويشاهد جميع مبارياتهم ســـــــــــــواء على مســـــــــتوى اللاعب المحلي او اللاعب المغترب والمحترف في الدوريات العربية والاسيوية وهــــــــــو صاحب القرار الوحيد في اختيار التشكيلة التي تستطيع ان تقــــــــــدم مستويات طيبـــــــة في المستــــــــحقات القــــــــادمة.