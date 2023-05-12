ناشطون يدفعون عن دب تهمة قتل انسان

روما (أ ف ب) – أكد مدافعون عن الحيوانات الخميس لوكالة فرانس برس أنّ أنثى الدب المتهمة بقتل أحد ممارسي رياضة الجري في شمال إيطاليا بريئة، مشيرين إلى أنّ آثار الأسنان التي اكُتشفت على جثة الضحية تثبت أن المهاجم ذكر.
وأثنى الدب “جاي جاي 4” البالغة 17 عاماً والمشتبه في قتلها الشاب أندريا بابي (26 عاماً) في الخامس من نيسان/أبريل، جرى الإمساك بها بعد أسبوعين على الحادثة ونُقلت إلى ملجأ متخصص شديد الحراسة، في وقت كانت محكمة مقاطعة ترينتينو في شمال إيطاليا تنظر في ما إذا كان ينبغي تعريض الحيوان إلى الموت الرحيم أم لا.
وأكدت جمعية “ليل” التي تُعنى بحماية الحيوانات أنّ “+جاي جاي 4+ بريئة”.
ورفعت الجمعية التي انضمت إليها جمعيات مماثلة أخرى، استئنافاً ضد قرار قتل “جاي جاي 4” الذي وقعه رئيس ترينتينو ماوريتسيو فوغاتي.
ومن بين الوثائق التي يُفترض أن تطلع عليها المحكمة في 24 أيار/مايو، تقرير جنائي أعدّته الأستاذة في علم التشريح المرضي لدى جامعة ترينتو ماتيا باربارشي.
وأشار التقرير إلى أنّ آثار العض على الضحية “تراوح المسافة بينها بين 8 إلى 8،5 سنتمتراً، وهي المسافة التي تفصل أنياب الدب البالغ”.
ورفعت جمعية “ليل” بدورها تقريراً طبياً آخر إلى المحكمة، أعده خبيران بيطريان درسوا الاستنتاجات التي توصلت لها باربارشي ورأوا أن المسافة بين الأنياب كانت “مناسبة لدب ذكر بالغ”، وليس لأنثى. وقالت محامية “ليل”، أورورا لوبريته، في حديث إلى وكالة فرانس برس “طلبنا من المحكمة أن تأمر طبيب بيطري متخصص بفحص +جاي جاي 4+ لقياس المسافة الفاصلة بين أسنانها”.
وأشارت “ليل” أيضاً إلى أن العثور على آثار للحمض النووي تابعة لأنثى الدب في موقع الحادثة لا يثبت أنها القاتلة، متسائلة عما إذا كانت عملية الجمع قد تمت بشكل صحيح.
وذكرت أنّ تشريح الجثة أظهر أنّ ما حصل كان “محاولة طويلة من الدب لردع الضحية”، وليس “هجوماً متعمداً أو مفترساً”.
وأثار مقتل أندريا بابي جدلاً في شأن الخطر الذي تشكلها الدببة في إيطاليا والبالغ عددها راهناً نحو مئة دب.