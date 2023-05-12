ناشطون يدفعون عن دب تهمة قتل انسان

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬مدافعون‭ ‬عن‭ ‬الحيوانات‭ ‬الخميس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬أنثى‭ ‬الدب‭ ‬المتهمة‭ ‬بقتل‭ ‬أحد‭ ‬ممارسي‭ ‬رياضة‭ ‬الجري‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬بريئة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬آثار‭ ‬الأسنان‭ ‬التي‭ ‬اكُتشفت‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬الضحية‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬ذكر‭.‬

وأثنى‭ ‬الدب‭ “‬جاي‭ ‬جاي‭ ‬4‭” ‬البالغة‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬والمشتبه‭ ‬في‭ ‬قتلها‭ ‬الشاب‭ ‬أندريا‭ ‬بابي‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬جرى‭ ‬الإمساك‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬الحادثة‭ ‬ونُقلت‭ ‬إلى‭ ‬ملجأ‭ ‬متخصص‭ ‬شديد‭ ‬الحراسة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كانت‭ ‬محكمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬ترينتينو‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬تعريض‭ ‬الحيوان‭ ‬إلى‭ ‬الموت‭ ‬الرحيم‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وأكدت‭ ‬جمعية‭ “‬ليل‭” ‬التي‭ ‬تُعنى‭ ‬بحماية‭ ‬الحيوانات‭ ‬أنّ‭ “+‬جاي‭ ‬جاي‭ ‬4‭+ ‬بريئة‭”.‬

ورفعت‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إليها‭ ‬جمعيات‭ ‬مماثلة‭ ‬أخرى،‭ ‬استئنافاً‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬قتل‭ “‬جاي‭ ‬جاي‭ ‬4‭” ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬رئيس‭ ‬ترينتينو‭ ‬ماوريتسيو‭ ‬فوغاتي‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تطلع‭ ‬عليها‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬تقرير‭ ‬جنائي‭ ‬أعدّته‭ ‬الأستاذة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬التشريح‭ ‬المرضي‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬ترينتو‭ ‬ماتيا‭ ‬باربارشي‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬آثار‭ ‬العض‭ ‬على‭ ‬الضحية‭ “‬تراوح‭ ‬المسافة‭ ‬بينها‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬8،5‭ ‬سنتمتراً،‭ ‬وهي‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬أنياب‭ ‬الدب‭ ‬البالغ‭”‬‭.‬

ورفعت‭ ‬جمعية‭ “‬ليل‭” ‬بدورها‭ ‬تقريراً‭ ‬طبياً‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬أعده‭ ‬خبيران‭ ‬بيطريان‭ ‬درسوا‭ ‬الاستنتاجات‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬لها‭ ‬باربارشي‭ ‬ورأوا‭ ‬أن‭ ‬المسافة‭ ‬بين‭ ‬الأنياب‭ ‬كانت‭ “‬مناسبة‭ ‬لدب‭ ‬ذكر‭ ‬بالغ‭”‬،‭ ‬وليس‭ ‬لأنثى‭. ‬وقالت‭ ‬محامية‭ “‬ليل‭”‬،‭ ‬أورورا‭ ‬لوبريته،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬طلبنا‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬طبيب‭ ‬بيطري‭ ‬متخصص‭ ‬بفحص‭ +‬جاي‭ ‬جاي‭ ‬4‭+ ‬لقياس‭ ‬المسافة‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬أسنانها‭”.‬

وأشارت‭ “‬ليل‭” ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬تابعة‭ ‬لأنثى‭ ‬الدب‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادثة‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬أنها‭ ‬القاتلة،‭ ‬متسائلة‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬عملية‭ ‬الجمع‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

وذكرت‭ ‬أنّ‭ ‬تشريح‭ ‬الجثة‭ ‬أظهر‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬كان‭ “‬محاولة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الدب‭ ‬لردع‭ ‬الضحية‭”‬،‭ ‬وليس‭ “‬هجوماً‭ ‬متعمداً‭ ‬أو‭ ‬مفترساً‭”.‬

وأثار‭ ‬مقتل‭ ‬أندريا‭ ‬بابي‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬تشكلها‭ ‬الدببة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬والبالغ‭ ‬عددها‭ ‬راهناً‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬دب‭.‬