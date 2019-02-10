ناشطون‭ ‬يطلقون‭ ‬من‭ ‬أربيل‭ ‬دعوة‭ ‬لتأسيس‭ ‬اقليم‭ ‬نينوى‭ ‬الدستوري

اربيل - الزمان
دعت مجموعة من الناشطين والنخب الثقافية والعلمية والاجتماعية بمحافظة نينوى إلى تأسيس إقليم مستقل تكون عاصمته مدينة الموصل ويتبع الحكومة الاتحادية بحسب بنود الدستور العراقي الحالي ، ويعامل كمعاملة اقليم كردستان العراق . وذلك بعد ايام من تقديم طلب مشفوع بالتواقيع والبصمات يدعو الى السماح بتنظيم استفتاء وفق احكام الدستور للشروع بتأسيس اقليم نينوى ، بصفة ادارية ، غيرسياسية وغير طائفية . وقال المتحدث عن اللجنة التحضيرية في مؤتمر صحفي تم عقده بفندق ماريانا في مدينة أربيل اليوم ، فارس حازم الجويجاتي، إنه « كلنا يعلم بأن نينوى ومنذ تأسيس الدولة العراقية ادت دوراً ريادياً وتأريخياً في الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وازدهاره علمياً واقتصادياً لكنها ونتيجة لاعتماد اسلوب الحكم المركزي لادارتها الي لم يتناسب مع طابعها الجيوسياسي وتكوينها المجتمعي ضاعف من اضرار السياسات الخاطئة التي مورست بحقها من قبل الحكومات السابقة حتى اصبحت مدينة منكوبة بلا حدود». وكانت اللجنة التحضيرية لإقليم نينوى قد حركت دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية انتخابات نينوى، بسبب إصرارها على حرمان المحافظة من حقها الدستوري في تحويل المحافظة إلى إقليم دستوري.
وأضاف جويجاتي” لذلك بادرنا نحن مجموعة من المتطوعين المستقلين بعيداً عن السياسيين وعن الاحزاب وكذلك بعيداً عن كافة وسائل الإعلام وأمكانياتنا الشخصية البسيطة وبتضافر جهود رموز من كافة مكونات مجتمع نينوى، قررنا المساهمة في انقاذ المحافظة مما هي عليه اليوم من أوضاع مأساوية خطيرة جداً ومعالجتها بما يخدم وحدة وسيادة العراق وبما يساهم في ازدهاره علميا واقتصاديا لهذا لجأنا الى الدستور العراقي واعتمدنا على مواده الخاصة بتكوين الإقليم».