المحمود يؤكد المضي في تأمين الإستحقاقات الدستورية للمرأة

ناشطة لـ (الزمان): غياب المظلة الراعية وراء تشظّي الحقوق

بغداد – قصي منذر

عزت الناشطة في حقوق الانسان سلامة الخفاجي سبب تأخر المشاريع الخاصة بالمرأة العراقية والنهوض بواقعها الى تشظي الفعاليات وغياب المظلة العليا المعنية بالتنسيق بين المنظمات الخاصة بها , فيما شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود على أهمية تأمين الحقوق الدستورية للمرأة .

وقالت الخفاجي لـ (الزمان) امس ان (هناك حاجة ماسة لمتابعة حاجات المرأة داخل العراق ولاسيما النازحات واللواتي فقدن معيلهن وان لا تكون فقط مساعدات مالية بقدر ما تكون استثماراً جذرياً للانسان لتعزيز قدرات النساء لينعكس ذلك ايجابا على تحفيز الامكانات الاقتصادية وتنمية المجتمع).

واضافت ان (رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تعامل مع هذا الملف بصورة انسانية ووجه بمنح حقوق واستحقاقات النساء اللواتي فقدن معيلهن خلال الحرب ضد داعش), واكدت الخفاجي (طالبنا في اكثر من مناسبة بضرورة ايجاد مؤسسة وطنية تعنى بحقوق المرأة حتى تركز على الاحتياجات ضمن الاطار الوطني مع ضمان المساواة وان تشرك بخطط التنمية الموجودة داخل البلاد).

لجنة عليا

واشارت الى ان (وجود دائرة تمكين المرأة في مجلس الوزراء مسؤولة عن ملف النساء ولها مكاتب تمثيل في المحافظات وايضا وجود لجنة عليا للنهوض بالمراة ولها امر ديواني تضم معظم الوزارات الحكومية اضافة الى شخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني تتابع رسم السياسيات الخاصة بالمراة الى جانب لجنة المرأة الريفية فضلا عن قرار مجلس الامن 1325 الذي دعا عدم انتهاك حرمات النساء والمحافظة عليهن اثناء النزاعات واشراكهن خلال عمليات السلام), واوضحت الخفاجي ان (جميع تلك المؤسسات والفعاليات الخاصة بالمرأة متشضية ولا توجد مظلة عليا تحمي تلك المؤسسات وتنسق بينها بشأن الحقوق والمطالبات وحتى الاستحقاقات), مطالبة بـ (تفعيل وزارة خاصة بالمرأة كما كانت سابقا او تشكيل هيئة عليا للنهوض بواقع النساء ومراعاة احتياجاتهن والتنسيق في الملفات المعنية).

واعلنت الامم المتحدة ان عدد النساء والفتيات العراقيات اللاتي يحتجن لمساعدات إنسانية خلال العام الجاري بلغ نحو 3.3 ملايين . وقال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم للسكان بالعراق في بيان مشترك (نلتزم بالعمل نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين النساء في مجال الحماية الاجتماعية وتسهيل وصولهن إلى الخدمات العامة لرفع مستوى معيشتهن وتحسن نوعية حياة اليافعين والشباب من خلال الحراك السكاني وحقوق الإنسان).

واضاف ان (النساء في العراق عانين مآسي كثيرة نتيجة النزوح المستمر و الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة التي أثرت سلبا على قدرتهن في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن ولعائلاتهن ومجتمعاتهن). مشيرا الى انه (مازالت الحاجة قائمة لإعطاء النساء والفتيات الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة في وضع السياسات وإجراء التغييرات ولاسيما أن العراق يحاول الآن التعافي من آثار النزاع مع داعش الذي استمر لمدة ثلاث سنوات). الى ذلك , أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود أهمية تأمين الحقوق الدستورية للمرأة.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المحمود خلال احتفالية أقامتها المحكمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قوله إن (القضاء الدستوري حريص على تامين الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة).

مشددا على (أهمية تمثيل النساء في جميع مؤسسات الدولة وفي أعلى المناصب حيث أصدرت المحكمة العديد من الأحكام على هذا الصعيد), وأشاد المحمود بـ( دور المرأة العراقية على وجه الخصوص لما قدمته من تضحيات في ظل الظروف التي يمر بها العراق).

حكم دستوري

وكان المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك قد اعلن عن (أصدار المحكمة خلال العام الماضي 11 حكماً دستورياً يعزز مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية). وأضاف أن (خمسة أحكام منها تتعلق بضمان حصول النساء على 25 بالمئة من مقاعد مجلس النواب وفق نظام الكوتا).

وأشار إلى أن (الأحكام المتبقية قضت بدستورية التعويض عن الطلاق التعسفي وتقويم المهر المؤجل للمطلقة تعسفاً بالذهب وأحكام أخرى تمنع تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين من دار السكن المورثة). ولفت الساموك إلى أن (جميع ما يصدر عن المحكمة من قرارات وأحكام بات وملزماً وفق ما نصت عليه المادة 94 من الدستور).