ناشئو المصارعة الرومانية يشاركون في بطولة مجيد الدولية

بغداد- الزمان

غادرنا متوجهاً إلى العاصمة الإيرانية طهران وفد منتخبنا للناشئين بالمصارعة الرومانية للمشاركة في بطولة مجيد الدولية . وأكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في تصريح صحفي أن مشاركة منتخب الناشئين تأتي ضمن الخطة المستقبلية التي أعدها الاتحاد بهدف تطوير إمكانيات مصارعينا وإعدادهم للبطولات القادمة .وأضاف عبد الكاظم أن نزالات البطولة سوف تشهد مشاركة العديد من المنتخبات التي لها باع طويل في رياضة المصارعة، معرباً عن ثقته بمصارعينا في تقديم المستوى المميز وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة .وعلى صعيد اخر أقام نادي الحشد مؤتمره الانتخابي في مقر اكاديميته بإشراف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وفقاً لقانون الاندية الرياضية 18 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988 النافذ .

وافتتح المؤتمر الانتخابي بقراءة التقريين المالي والاداري لسنة 2022 وتم التصويت عليهما من قبل الهيئة العامة بالاجماع ومن ثم استعرض المرشحون سيرهم الشخصية .

سيرة ذاتية

ومن بعدها حلّت الهيئة الادارية المؤقتة نفسها من قبل رئيسها خالد عبد الواحد كبيان .وترشح ثمانية أشخاص للهيئة الإدارية للنادي وحصلوا على عدد الأصوات التالية: خالد عبد الواحد كبيان الاعلى من الأصوات 125 صوتاً وعلي اكبر ولي 113 صوتاً ومهند نجم عبد 112 صوتاً ومحمد طاهر حمود 120 صوتاً وعباس فاضل جواد 122 صوتاً ومحمد كاظم عاشور 113 صوتاً واحمد خليل ياسين 109 صوتاً وقطر الندى عليوي عريبي 112 صوتاً.وبعد المؤتمر الانتخابي تم توزيع المناصب على النحو التالي: خالد كبيان رئيسا للهيئة الادارية وعلي أكبر نائبا لرئيس الهيئة الادارية وعباس فاضل امينا للسر ومحمد طاهر امينا ماليا وكل من هند نجم عبد ومحمد كاظم عاشور واحمد خليل ياسين وقطر الندى عليوي عريبي اعضاء للهيئة الادارية للاربع سنوات القادمة لقيادة دفة نادي الحشد الشعبي.و احرز نادي الحشد الرياضي المركز الثاني في بطولة اندية العراق للسباحة الاولمبية.وأقيمت البطولة من قبل الاتحاد العراقي للالعاب المائية للفترة 27-28 الشهر الجاري والتي احتضنها مسبح الشعب الاولمبي المغلق في بغداد.وحقق نادي الحشد الشعبي المركز الثاني فرقياً للمتقدمين وبمشاركة سبعة لاعبين.وجاءت نتائج البطولة بحصول فريق نادي الجيش بالمركز الاول فيما حل فريق نادي الشرطة بالمركز الثالث.