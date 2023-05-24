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نازك الملائكة .. مئوية رائدة الشعر الحديث
May 24, 2023
أحدث الأخبار
حراك نيابي لإنصاف الأجراء وإلزام الحكومة بإستحداث درجات جديدة
May 23, 2023
السوداني ودوقة أدنبرة يبحثان أوضاع الآيزيديات ورشيد يتسلّم رسالة دعم
May 23, 2023
العراقيون يستذكرون إستشهاد الصدر وسط دعوات لإستلهام مواقفه
May 23, 2023
إطلاق حملة بحث لشمول النازحين بالإعانة الإجتماعية
May 23, 2023
ميسان: شاب يقتل والده ويدفنه في باحة الدار
May 23, 2023
الكهرباء: إنحسار الغاز الإيراني يتسبّب بخسارة ألف ميكاواط
May 23, 2023
شواني يوعز بإنشاء قسم خاص للمدانين بالمخدّرات
May 23, 2023
الأعرجي والكلداني يستعرضان الأوضاع الأمنية في سهل نينوى
May 23, 2023
البصرة تدشّن مشروع زراعة نبات المانغروف لمواجهة تغيّرات المناخ
May 23, 2023
وصال العاني في التصميم الطباعي
May 23, 2023
المجلس العربي يشدّد على دعم الحكومات لخطط ضبط النمو السكاني
May 23, 2023
الغزي: الحكومة وجّهت بتخصيص أموال إنشاء أبنية المدارس
May 23, 2023
خبراء يتوقعون سيناريوهات تنتظر سوريا بعد فكّ عزلة الأسد الإقليمية
May 22, 2023
العاهل الأردني يتوعد بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية
May 22, 2023
أجواء مشحونة في أربيل بعد تراشق برلمانيين وتشابك مشجّعي ناديين رياضيين
May 22, 2023
التعليم: كليات الطب ومجلسها الوطني تسعى للإعتمادية الدولية
May 22, 2023
العراق والأردن يصوغان إتفاقية جديدة تسهّل منح التأشيرة وتلغي الكفيل
May 22, 2023
خبير لـ (الزمان): اجراء يؤمن المستخدم وينظم عملية سحب الأموال
May 22, 2023
مهندسة موصلية تبتكر حذاءً للمكفوفين
May 22, 2023
رشيد يدعو الامم المتحدة إلى دعم النازحين ومواجهة التغيّر المناخي
May 22, 2023
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اتصل بنا
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
شروط استخدام الموقع
جميع الحقوق محفوظة
فيسبوك
تويتر
RSS
الرئيسية
الاولى
اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا