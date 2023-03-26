ناد للتدريب على الكوميديا في الأردن لمواجهة ضغوط الحياة

عمان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ضغوط‭ ‬الحياة‭ ‬وصعوباتها،‭ ‬أسّس‭ ‬أردنيان‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬أول‭ ‬ناد‭ ‬للكوميديا‭ ‬لتعليم‭ ‬الضحك‭ ‬كأسلوب‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأعصاب،‭ ‬ولأن‮ ‬‭”‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬للتنفيس‭ ‬عن‭ ‬الهموم‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضحك‭”.‬

ويقوم‭ ‬نادي‭ ‬عمّان‭ ‬للكوميديا‭ ‬الذي‭ ‬تأسّس‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬بتدريب‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬موهوبين‭ ‬على‭ ‬فنون‭ ‬ال‭”‬ستاند‭ ‬أب‭ ‬كوميدي‭” ‬والكوميديا‭ ‬الارتجالية والكتابة‭ ‬الساخرة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬نجوما‭ ‬موعودين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

ودرّب‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وبمساعدة‭ ‬استمرت‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الكوميدي‭ ‬الأميركي‭ ‬الرائد‭ “‬ذا‭ ‬سكند‭ ‬سيتي‭”‬،‭ ‬ومن‭ ‬مؤسسة‭ “‬كونراد‭ ‬أديناور‭” ‬الألمانية‭ ‬والسفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬شخصا‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬بينهم‭ ‬طلاب‭ ‬وموظفون‭ ‬وأطباء‭ ‬ومهندسون‭ ‬ومحامون‭ ‬وحلاقون،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المهن‭. ‬ويقول‭ ‬أحد‭ ‬مؤسسَي‭ ‬النادي‭ ‬يزن‭ ‬أبو‭ ‬الروس‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬شهادة‭ ‬ماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬نواجه‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬وأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬للتنفيس‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الهموم‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضحك‭”.‬

ويعاني‭ ‬الأردن‭ ‬أوضاعا‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة‭ ‬فاقمتها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد،‭ ‬فارتفعت‭ ‬نسب‭ ‬البطالة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬25‭%‬‭ ‬وفقا‭ ‬للأرقام‭ ‬الرسمية،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬50‭%.‬‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬الفقر‭ ‬إلى‭ ‬24‭%‬‭ ‬وتجاوز‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬47‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬106‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬شحّ‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬ويعتمد‭ ‬اقتصاده‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الخارجية‭. ‬وبحسب‭ ‬ابو‭ ‬الروس،‭ ‬فإن‭ ‬الضحك‭ “‬مفيد‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذي‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الكآبة،‭ ‬وهو‭ ‬رياضة‭ ‬مفيدة‭ ‬تحرّك‭ ‬عضلات‭ ‬الجسم‭ ‬وشديدة‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬إلهاء‭ ‬العقل‭ ‬عما‭ ‬يشغله‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭”.‬

وتابع‭ “‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكوميديا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإضحاك،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النقد‭ ‬الذي‭ ‬تحتاجه‭ ‬المجتمعات‭ ‬كي‭ ‬تنمو‭ ‬وتتمكن‭ ‬من‭ ‬إصلاح‭ ‬عيوبها‭ ‬وتقويم‭ ‬مشاكلها‭. ‬لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الكوميديا‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬نقد‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المجتمع‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬عنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬فن‭ “‬ستاند‭ ‬أب‭ ‬كوميدي‭”.‬

وأصبح‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬تخرّجوا‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬كوميديين‭ ‬معروفين‭ ‬لهم‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬المتابعين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ويقدّمون‭ ‬عروضا‭ ‬أسبوعية‭ ‬على‭ ‬مسارح‭ ‬عمان‭. ‬ويقول‭ ‬الكوميدي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صبيح‭ (‬25‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬خريجي‭ ‬النادي‭ ‬والذي‭ ‬يتابعه‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬340‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬علمّه‭ “‬كيفية‭ ‬اختيار‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تؤثّر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس،‭ ‬وكيفية‭ ‬بناء‭ ‬قصة‭”.‬

ويأمل‭ ‬خريج‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬أن‭ ‬تجلب‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬البسمة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬مواطنيه‭ “‬وأن‭ ‬تجعلهم‭ ‬ينسون‭ ‬مخاوفهم‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ “‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬وضغوط‭… ‬نحاول‭… ‬التخفيف‭ ‬عنهم‭”.‬

في‭ ‬مسرح‭ ‬الشمس‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬ل350‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬عمان،‭ ‬يقدم‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬النادي‭ ‬عروضا‭ ‬مستقلة‭ ‬من‭ ‬الـ‭”‬ستاند‭ ‬أب‭ ‬كوميدي‭” ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬أغلبه‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬والشابات‭.‬

خلال‭ ‬عرضه،‭ ‬يقول‭ ‬الكوميدي‭ ‬يوسف‭ ‬البطاينة‭ ‬وسط‭ ‬ضحك‭ ‬وصيحات‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ “‬نحن‭ ‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عندما‭ ‬تقوم‭ ‬ببحث‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬غوغل‭ (‬بالانكليزية‭)‬،‭ ‬يظهر‭ ‬أمامك‭ ‬اسم‭ (‬لاعب‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭) ‬مايكل‭ ‬جوردان‭!”. ‬ويقدّم‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬عروضا‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬ودورات‭ ‬دعم‭ ‬نفسي‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تجمعات‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬ويدربّون‭ ‬طلاب‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬الكوميديا‭ ‬الارتجالية‭.‬

ويقول‭ ‬أحمد،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬جامعي،‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العرض،‭ “‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬المتسارعة،‭ ‬يفقد‭ ‬الناس‭ ‬بالفعل‭ ‬قيمة‭ ‬الضحك‭ ‬وأهميته،‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬هؤلاء‭ ‬يمنح‭ ‬الناس‭ ‬طاقة‭ ‬إيجابية‭ ‬هم‭ ‬بأمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬اليها‭”.‬‮ ‬

ويؤكد‭ ‬معين‭ ‬مسعود،‭ ‬وهو‭ ‬شريك‭ ‬مؤسس‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬وكوميدي‭ ‬ساخر‭ ‬ومقدّم‭ ‬برامج‭ ‬محلية كان‭ ‬يتابع‭ ‬العرض،‭ “‬الكوميديا‭ ‬رسالة‭ ‬ورسالتنا‭ ‬إضحاك‭ ‬الناس،‭ ‬إذا‭ ‬حضرتَ‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬وقضيت‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬الضحك‭ ‬ونسيت‭ ‬مشاكلك‭ ‬وهمومك،‭ ‬أكون‭ ‬قد‭ ‬أديتُ‭ ‬رسالتي‭”.‬

ويضيف‭ “‬الكوميديا‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬اهتمام‭ ‬بها،‭ ‬ولأن‭ ‬سمعة‭ ‬الكوميديا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬حولنا‭ ‬أكبر‭ ‬وهي‭ ‬أقدم‭ ‬منا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭”.‬

ويشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ “‬طموحنا‭ ‬كبير‭ ‬ويتعدّى‭ ‬الأردن‭. ‬نطمح‭ ‬الى‭ ‬القيام‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬والعالم‭ ‬للكوميديين‭ ‬الأردنيين‭ ‬ونطمح‭ ‬بتدريب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم‭”. ‬ويقول‭ ‬أبو‭ ‬الروس‭ ‬أنه‭ ‬وشريكه‭ ‬يريدان‭ ‬تغيير‭ “‬صورة‭ ‬نمطية‭” ‬عن‭ ‬الأردنيين،‭ ‬وأن‭ “‬نثبت‭ ‬للعالم‭ ‬بأننا‭ ‬شعب‭ ‬يحب‭ ‬الضحك‭ ‬والنكتة‭”.‬

ويقول‭ ‬مسعود‭ “‬هناك‭ ‬فكرة‭ ‬مغلوطة‭ ‬مأخوذة‭ ‬علينا‭ (‬نحن‭ ‬الأردنيين‭) ‬بأننا‭ ‬شعب‭ ‬غير‭ ‬ضحوك‭ ‬وعبوس‭ (…)‬،‭ ‬وهذه‭ ‬فكرة‭ ‬خاطئة‭. ‬بالعكس‭ ‬تماما،‭ ‬نحن‭ ‬شعب‭ ‬ضحوك‭ ‬جدا،‭ ‬وهذا‭ ‬العرض‭ ‬أكبر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭”.‬