نادي كربلاء يستنكر إعتداء جمهور القاسم في بيان شديد اللهجة

كربلاء- الزمان

اتهمت إدارة نادي كربلاء، جماهير وإداري في نادي القاسم بممارسات مستفزة ضد جمهور نادي كربلاء في المباراة التي جرت بينهما وفيما بينت ان الاستفزازات وصلت الى حد مس المقدسات لدى جمهور كربلاء، أكدت ان الأمور كانت ستتجه الى أمور لا تحمد عقباها لولا العناية الإلهية وحكمة الخيرين. وقال نادي كربلاء في بيان إن في الوقت الذي يحرص فيه الجميع بان تكون ملاعبنا ومدرجاتها نظيفة وخالية من كل ما يسيء لكرة القدم العراقية، وكثيراً ما كانت الجماهير العراقية المحبة والشغوفة بكرة القدم عنواناً للتميز والتفرد بكل ماهو جميل وممتع ، لكن يبدو ان البعض للاسف يحاول بطريقة او باخرى خدش الصورة الجميلة لملاعبنا ومدرجاتها والتي كثيراً ما ازدانت باهازيج وهتافات الجماهير المحبة والعاشقة لانديتها وفرقها. وأضاف النادي ان هذا البعض الضال للأسف يريد ان يفرض واقعاً جديداً للدوري العراقي وهذا الواقع عنوانه الشغب والهتافات المسيئة من خلال الألفاظ النابية والتي لا تمت بأي صلة لاخلاق المشجع الكروي الحقيقي ، حيث قدم وللاسف جمهور نادي القاسم وكذلك ادارته فاصلاً سيئاً من الاعتداء الصارخ على جماهير نادي كربلاء وكذلك الاساءة الكبيرة لمدينة كربلاء وقدسيتها خلال مباراة نادينا مع نادي القاسم والتي احتضنها ملعب النجف الدولي. وتابع نادي كربلاء ان الهتافات بالكلمات البذيئة وكذلك الحركة الشاذة والتي فعلها احد اداريي فريق القاسم بعدما رفع حذائه على جماهير كربلاء جعلت الاحدات تتجه الى مسار خطير لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحكمة الخيرين والمتواجدين في ارض الملعب لحدثت امور لاتحمد عقباها. وبينت إدارة النادي أن استفزاز الجماهير بالهتافات المسيئة لمقدسات الجماهير وكيانات انديتها والحركات الاستفزازية والمعيبة والتي يفعلها البعض افعال واعمال مستهجنة ويرفضها الذوق والعرف والقانون، وبهذه المناسبة تؤكد ادارة نادي كربلاء بانها حريصة جداً على المساهمة بكل ما يجعل الدوري العراقي والملاعب العراقية جميلة وخالية من كل مظاهر الشغب وسلوكيات النشاز والتي يصر البعض على ممارستها.