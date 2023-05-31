نادي رجال الأعمال يكشف أسماء المكرّمين بإحتفاله السنوي

بغداد – الزمان

كشف نادي رجال الاعمال الثقافي الاسماء التي ستكرم في احتفال النادي السنوي لعام 2023-2022 ذي سيقام مطلع تموز المقبل، وتضمنت الأسماء التي اطلعت عليها (الزمان) الوزير السابق وصاحب انجاز خليجي 22 عدنان درجال ، والوكيل الاقدم لوزارة الخارجية السابق وكبير مفاوضي العراق محمد الحاج حمود، وعميد الثقافة العراقية والاعمال حسنين معلة ، واللواء السابق رحمن عبد الجبار العقابي ، كبير اساتذة الجيولوجيا في العراق البروفسور احمد عسكر، ورئيس دائرة المنظمات غير الحكومية اشرف الدهان، اللواء الدكتور سعد معن ، ورجل المال والاعمال رسول الظاهر، والبروفسور الطبيب حكمت الشعرباف، رئيس تحرير جريدة (الزمان) احمد عبد المجيد، الناشطة في ادارة الاستثمارالاقتصادي اكرام ال عقيل ،البروفسور الطبيب رواء داوود الجنابي، استاذ الاجتماع الدكتور عبد اللطيف العـاني، كبير رجال الاعمال الشيخ محمد خضير الحلبوسي ، والأكاديمي عبد المجيد حمزة ، ورجل الاعمال ورئيس المجالس الثقافية البغدادية صادق الربيعي،رئيس هيئة الاستثمار الوطني حيدر مكية ، رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري والموسوعي حامد القيسي.