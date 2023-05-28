نادي السينما يحتفي بفيلم آخر السعاة

بغداد – الزمان

احتفت نقابة الفنانين العراقيين مساالخميس الماضي بمخرج وفريق عمل فيلم آخر السعاة الفنان سعد العصامي وعرضت الفيلم ضمن فعاليات نادي السينما في نقابة الفنانين العراقيين بحضور امين سر نقابة الفنانين العراقيين الفنان فاضل وتوت وحضور نوعي ومميز من نجوم الفن العراقي وصناع السينما. الجلسة التي ادارها الناقد السينمائي مهدي عباس .وتقدم العصامي بالشكر والتقدير للنقابة وهي تحتفي بمسيرة فيلمه اخر السعاة الفيلم الذي حقق مسيرة تليق بالفن عبر تمثيله في عدة مهرجانات سينمائية وما حققه الفيلم من جوائز بجولته في المهرجانات.وقدم رئيس الشعبة السينمائية في النقابة الفنان سعد عبد الله شهادة تقديرية مقدمة من النقابة لفريق عمل الفيلم متمنين لهم مواصلة عطائهم الثر.