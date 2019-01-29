نادي الرجال يتفوّق على 122

دمشق – الزمان

دخل فيلم (نادي الرجال السري) المنافسة على شباك التذاكرفي دور السينما ، محققا نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول لعرضه، حيث تم طرحه بدور العرض ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.وحقق خلال اليوم الأول من عرضه مليونًا و501 ألف و672 جنيهًا، وبذلك يكون قد تفوق على فيلم 122 الذي يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، حيث كان فى صدارة الأفلام من حيث الإيرادات.

يشارك فى بطولة نادى الرجال السرى كلّ من الفنانة غادة عادل وكريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ونسرين طافش والمؤلف أيمن وتار والمخرج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله.