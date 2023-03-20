نادي البيشمركة يتصدّر الترتيب والكهرباء والإتصالات يواصلان المنافسة بالشطرنج

بغداد-رافد البدري

تصدر نادي البيشمركة من محافظة السليمانية بطولة اندية العراق للدرجة الممتازة بالشطرنج التجمع الأول لعام 2023 والتي أقيمت منافساته على قاعة فندق الانتر ببغداد وبمشاركة اكثر من 160 لاعب ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وكان نادي البيشمركة قد تصدر الترتيب برصيد 14 نقطة من خوضه 7 جولات وهي العلامة الكاملة، حيث تمكن لاعبيه من الفوز في جميع الجولات التي خاضها الفريق، وجاء نادي الكهرباء ثانياً برصيد 13 نقطة، فيما حل نادي الاتصالات ثالثاً برصيد 12 نقطة، وخاضت الأندية المشاركة 7 جولات على ان تستكمل الجولات الستة المتبقية في التجمع الثاني الذي ستنطلق منافساتها في شهر نيسان المقبل، اذ ان نظام البطولة يلعب بطريقة الدوري العام لمرحلة واحدة ومن 13 جولة .

قوة المنافسة

وتحدث نائب رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج عبد الهادي مفتول قائلاً: شهدت البطولة منافسات قوية جداً بين الأندية المشاركة، وخاصةً الأندية التي احتلت المراكز الخمسة الأولى، والتي تعتمد على لاعبي المنتخبات الوطنية ومن جميع الفئات العمرية بالإضافة الى اللاعبين المحترفين، لذلك فان النتائج لم تحسم الا في المراحل الأخيرة نتيجةً لتقارب المستويات، كما ان فرق النقطة الواحدة سيكون دافعاً قوياً للاعبي الأندية في احراز اللقب،

المستوى العام للعبة

مفتول اكد ان المستوى العام للعبة في تصاعد مستمر، ، اذ ان الأندية التي شاركت في التجمع الأول اعتمدت على تشكيل متنوع من الفئات المشاركة، وهذا ما يكون دافعاً لبروز عناصر موهوبة جديدة لديها الرغبة في اثبات الوجود والحصول على اوسمة التفوق، كما ان مشاركة عدد كبير من اللاعبين الذي قارب على 160 لاعب تمثل حالة إيجابية سنجني ثمارها في المستقبل القريب، ومن الممكن زيادة العدد في التجمع الثاني الذي سيقام في الشهر المقبل، اذ ان قانون اللعبة يسمح بمشاركة 12 لاعباً لكل نادي، 6 منهم أساسيين مع 6 لاعبين احتياط، لذلك ستكون فرصة تواجد الشباب والناشئين كبيرة،

دور المحترفين

مفتول أوضح ان تواجد اللاعبين المحترفين من ايران وسوريا، زادوا من قوة المنافسة على الصدارة، حيث تعاقدت اغلب الأندية المشـــــــاركة مع لاعبين إيرانيين يمتــــــــلكون تدرجات عالية في عالم اللعبة، خاصـــــــــةً بعد التطور الكبير الذي تشــــــــهده ايران في لعبــــــــة الفكر، والتي أصبحت من الدول التي تحتل تسلسل الربع الأول في عالم اللعبة، وان تواجد هؤلاء المحترفين سيشـــــــعل المنافسة في احراز اللقب،

النتائج النهائية

تصدر نادي البيشمركة من محافظة السليمانية سلم الترتيب برصيد 14 نقطة من 7 جولات، وهي العلامة الكاملة بعد ان حقق الفوز في جميعها، وحل الكهرباء ثانيا برصيد 13 نقطة من 6 فوز وتعادل، واحتل نادي الاتصالات المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وجاء خان زاد رابعاً برصيد 11 نقطة، ومن ثم الحــــــــشد بالمركز الخامس برصيد 10 نقاط، واربيل سادساً برصيد 9 نقاط، والمهندسين سابعاً وبعقـــــــوبة ثامناً، واحتلت الأندية من المراكز التاسع وحتى 14 على التوالي: الهدف والقادسية والقيثارة وعشتار والسماوة ومن ثم نادي الفكر من كربلاء بالمركز 14 والأخير.

المشرفين والحكام

واشرف على البطولة كل من باسم جبارة مسعود ويوسف احمد عضوا اتحاد اللعبة، وحكم عام البطولة الدولي سرمد لطفي، اما مسؤول برنامج سويس مانجر والتزاوج الحكم الدولي ضمير جبار موسى رئيس لجنة الحكام في اتحاد اللعبة.