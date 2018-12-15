نادية مراد تتبرع بمكافأة جائ زة نوبل لبناء مستشفى في سنجار

صالح يهنئ الآيزيديين بعيد الصوم ويدعو إلى تعزيز الجهود لعودة المختطفين

نادية مراد تتبرع بمكافأة جائزة نوبل لبناء مستشفى في سنجار

بغداد – الزمان

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح أبناء الطائفة الأيزيدية بمناسبة عيد الصوم ، داعيا الى تكثيف الجهود والمساعي لعودة المختطفين ، فيما اعلنت الناشطة نادية مراد عن عزمها التبرع بالمكافأة النقدية التي حصلت عليها من جائزة نوبل لبناء مستشفى في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى. وقال بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس ان (صالح اشاد خلال التهنئة بالتضحيات الجسيمة التي قدمها الأيزيديون في الدفاع عن مدنهم وقراهم وعن العراق بشكل عام ضد الارهاب الداعشي)، داعياً إلى (تأمين عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وتعزيز الجهود والمساعي لعودة المختطفين الأيزيديين)، متمنيا (عيد صوم سعيد وكل عام والإيزيديون بخير وسلام في العراق الديمقراطي الاتحادي وبين أخوتهم وأبناء شعبهم الكريم بمختلف مكوناته وأطيافه). من جهة اخرى اكد صالح خلال مناسبة يوم النصر على داعش ان (هذا النصر تحقق بنداء المرجعية في تلك اللحظة الحرجة وبهمة المقاتلين من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي وغيرهم، ولا ننسى الشهداء الذين قضوا في الدفاع عن الوطن، ولا الدمار الذي تعرض إليه الشعب)، مشددا على (الفرقاء طوي هذا الصفحة بالتسامح، ويؤسفني أن أقول إن هذا الخلاف قد وصل الى مجال المحافظات)، ونوه الى انه (امامنا الكثير من ما يجب الشروع به، وفي المقدمة محاربة الفساد باجراءات تنفيذية وتشريعية حازمة وعاجلة وفق ما يامله الشعب من خدمات فضلا عن جوانب تشريعية كثيرة ترصن العملية السياسية وكذلك تكريس الأمن في المناطق المحررة، والسعي في تشكيل أمن متكامل وليس متقاطع وتؤكد مرجعية القضاء في إحلال الامن والعدالة). وحلت امس السبت مناسبة عيد الصوم للطائفة الايزيدية في العراق ، فيما لاتزال الطائفة التي تعرضت للتنكيل والاضطهاد على يد داعش تنتظر اجراءات فعلية وجادة من الحكومة لاعادة أكثر من ألفي فتاة مختطفة كسبايا لدى داعش الذي لا تزال فلوله تتحرك في سوريا بكل حرية .وهنأ الامير الايزيدي تحسين سعيد علي ابناء طائفته خلال برقية قال فيها (لمناسبة حلول عيد صوم ئيزى لأبناء الديانة الايزيدية اتقدم إلى أبنائي وبناتي الأيزيديين في العراق والعالم جميعا بأجمل التهاني وأزكى التبريكات متمنين للجميع السعادة والسؤدد واتمنى ان يكون هذا العيد عيد للمحبة والسلام بين جميع مكونات الشعب العراقي وعاملاً لترسيخ ثقافة التعايش المشترك والتاخي بين مكونات مجتمعنا).

فيما اعلنت مراد التي حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 مع طبيب أمراض النساء من الكونغو الديمقراطية دينيس موكويغ في أوسلو إنها تنوي إنفاق المكافأة النقدية على بناء مستشفى في بلدها العراق. وقالت مراد في كلمة لها في مدينة سنجار (سأتبرع بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام لبناء مستشفى في سنجار لمساعدة المرضى وخاصة الأرامل والنساء اللواتي تعرضن للإيذاء الجنسي من قبل الارهابيين)، مثمنة (دور الحكومة المركزية وكردستان على موافقتهما على خططها المستقبلية)، مشيرة إلى أنها (ستقوم قريبا بالاتصال بالمنظمات الإنسانية للبدء في بناء المستشفى). ونصبت مراد المنحدرة من قرية كوجو بسنجار في 25 أب من عام 2016 سفيرة للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة لدعم آلاف الأيزيديات الناجيات والمختطفات من قبل عصابات داعش ، ورغم انها كانت شاهدة على اسوأ الحقبات التي مر بها ايزيديو العراق ، فأن جل ما تسعى اليه مراد التي تسلمت الاثنين الماضي جائزة نوبل للسلام ، هو ان يساق عناصر داعش الى المحكمة لتحقيق العدالة ، هذه الشابة ذات الاعوام الخمسة والعشرين خرجت من صلب المعاناة الى مدافعة شرسة عن حقوق طائفتها . وذكرت من واشنطن ان (العدالة لا تعني قتل جميع عناصر داعش الذين ارتكبوا الجرائم ضدنا ، بل هي ان يواجهوا محاكمة قانونية ورؤيتهم يعترفون بالجرائم التي ارتكبوها ضد الايزيديين ومعاقبتهم على تلك الجرائم على وجه التحديد).