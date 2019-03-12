نادية‭ ‬مصطفى‭ ‬تحتفي‭ ‬بإبنتها‭ ‬الفنانة‭ ‬الناشئة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

وجهت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬نادية‭ ‬مصطفى‭ ‬تهنئة‭ ‬خاصة‭ ‬لابنتها‭ ‬الصغرى،‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬وهي‭ ‬الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬همسة‭ ‬أركان‭ ‬فؤاد‭.‬

و‭ ‬نشرت‭ ‬نادية‭ ‬مجموعة‭ ‬صور‭ ‬لابنتها،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“الفيس‭ ‬بوك”،‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬تهنئتها‭ ‬لها:‭ ‬“زى‭ ‬انهارده‭ ‬‮١٠‬‭ ‬مارس‭ ‬اكتملت‭ ‬فرحة‭ ‬بيتى‭ ‬بميلاد‭ ‬اخر‭ ‬العنقود‭ ‬وروح‭ ‬القلب‭ ‬ونن‭ ‬العين‭ ‬من‭ ‬جوه‭ ‬هموستى‭ ‬الحلوة”‭.‬

وقالت‭ ‬نادية:‭ ‬“كل‭ ‬سنة‭ ‬وانتى‭ ‬فرحانه‭ ‬وسعيده‭ ‬وموفقه‭ ‬وبصحة‭ ‬ومفرحة‭ ‬قلبى‭ ‬بيكى‭ ‬يانور‭ ‬عينى،‭ ‬وربنا‭ ‬يوفقك‭ ‬ويكرمك‭ ‬من‭ ‬أوسع‭ ‬الأبواب‭ ‬ويحقق‭ ‬أحلامك‭ ‬ويسعد‭ ‬قلبك‭ ‬ويرزقك‭ ‬الرفقه‭ ‬الصالحة‭ ‬والسند‭ ‬الصالح‭ ‬يااارب”‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نادية‭ ‬مصطفى‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬السوري‭ ‬أركان‭ ‬فؤاد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬ولديهما‭ ‬ثلاثة‭ ‬بنات‭ ‬هن‭ ‬ريم‭ ‬وفيروز‭ ‬وهمسة‭.‬

وقد‭ ‬دخلت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فيروز‭ ‬وهمسة‭ ‬مجال‭ ‬الغناء‭ ‬مثل‭ ‬والديهما،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬فيروز‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬المنفردة،‭ ‬مثل‭ ‬“متستغربش”‭ ‬و”بتاخدني‭ ‬الدنيا”‭ ‬و”مطمنة”،‭ ‬كما‭ ‬طرحت‭ ‬أغنية‭ ‬“اعمل‭ ‬ثورة”‭ ‬وهو‭ ‬الدويتو‭ ‬الذي‭ ‬جمعها‭ ‬مع‭ ‬المطرب‭ ‬والملحن‭ ‬عزيز‭ ‬الشافعي،‭ ‬وطرحت‭ ‬البوم‭ ‬طبينك‭ ‬وبيني”‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

أما‭ ‬همسة‭ ‬أركان،‭ ‬فقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الغنائية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬هاني‭ ‬شاكر‭ ‬بمسرح‭ ‬المجاز‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭.‬