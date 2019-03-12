نادية‭ ‬مصطفى‭ ‬تحتفي‭ ‬بإبنتها‭ ‬الفنانة‭ ‬الناشئة

القاهرة – الزمان
وجهت الفنانة المصرية نادية مصطفى تهنئة خاصة لابنتها الصغرى، التي دخلت مجال الفن منذ فترة قصيرة، وهي الفنانة الشابة همسة أركان فؤاد.
و نشرت نادية مجموعة صور لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وقالت في تهنئتها لها: “زى انهارده ١٠ مارس اكتملت فرحة بيتى بميلاد اخر العنقود وروح القلب ونن العين من جوه هموستى الحلوة”.
وقالت نادية: “كل سنة وانتى فرحانه وسعيده وموفقه وبصحة ومفرحة قلبى بيكى يانور عينى، وربنا يوفقك ويكرمك من أوسع الأبواب ويحقق أحلامك ويسعد قلبك ويرزقك الرفقه الصالحة والسند الصالح يااارب”.
يذكر أن نادية مصطفى متزوجة من الفنان السوري أركان فؤاد منذ سنوات طويلة ولديهما ثلاثة بنات هن ريم وفيروز وهمسة.
وقد دخلت كل من فيروز وهمسة مجال الغناء مثل والديهما، حيث قدمت فيروز مجموعة من الأغاني المنفردة، مثل “متستغربش” و”بتاخدني الدنيا” و”مطمنة”، كما طرحت أغنية “اعمل ثورة” وهو الدويتو الذي جمعها مع المطرب والملحن عزيز الشافعي، وطرحت البوم طبينك وبيني” عام 2018.
أما همسة أركان، فقد شاركت في إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية، كان آخرها مشاركتها في حفل الفنان هاني شاكر بمسرح المجاز في يناير الماضي.