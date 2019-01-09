نادية‭ ‬العراقية‭ ‬تدخل‭ ‬المستشفى‭: ‬قلة‭ ‬الشغل‭ ‬تصيب‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬

القاهرة – الزمان
كشفت الفنانة نادية العراقية لجمهورها عن إصابتها بأزمة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.
نادية نشرت صورة لها من داخل غرفة الآشعة في المستشفى، وذلك على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وأكدت أن ما يحدث لها ناتج عن الاكتئاب والقهر الذي تشعر به بسبب قلة الأعمال التي تعرض عليها. الفنانة العراقية كتبت: “قلة الشغل تخلينا ننضم لقافله الشهداء الي راحو بعد ما مرضوا بسبب الاكتئاب والقهر..الي بيحصلي في رقبة مين؟”.
وأضافت: ” قله الشغل بتدمر اكبر مبدع.. الي بيحصلي في رقبه مين.. مفيش الا ربك في محنتك.. الحمد لله”، وقد انهال عليها جمهورها بالتعليقات التي تدعو لها بالشفاء العاجل. وكانت الفنانة نادية العراقية كانت قد كتبت من قبل الكثير من التعليقات التي تشكو فيها من قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليها في الفترة الأخيرة. يذكر أن آخر عمل شاركت فيه الفنانة نادية العراقية كان مسلسل “سلسال الدم”، والذي لعب بطولته الفنانة عبلة كامل، والفنان رياض الخولي، والفنانة علا غانم، والفنانة راندا البحيري، وغيرهم.