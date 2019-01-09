نادية‭ ‬العراقية‭ ‬تدخل‭ ‬المستشفى‭: ‬قلة‭ ‬الشغل‭ ‬تصيب‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬العراقية‭ ‬لجمهورها‭ ‬عن‭ ‬إصابتها‭ ‬بأزمة‭ ‬صحية‭ ‬شديدة،‭ ‬نقلت‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

نادية‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬الآشعة‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“الفيس‭ ‬بوك”،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لها‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والقهر‭ ‬الذي‭ ‬تشعر‭ ‬به‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬عليها‭. ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬كتبت:‭ ‬“قلة‭ ‬الشغل‭ ‬تخلينا‭ ‬ننضم‭ ‬لقافله‭ ‬الشهداء‭ ‬الي‭ ‬راحو‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬مرضوا‭ ‬بسبب‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والقهر‭..‬الي‭ ‬بيحصلي‭ ‬في‭ ‬رقبة‭ ‬مين؟”‭.‬

وأضافت:‭ ‬”‭ ‬قله‭ ‬الشغل‭ ‬بتدمر‭ ‬اكبر‭ ‬مبدع‭.. ‬الي‭ ‬بيحصلي‭ ‬في‭ ‬رقبه‭ ‬مين‭.. ‬مفيش‭ ‬الا‭ ‬ربك‭ ‬في‭ ‬محنتك‭.. ‬الحمد‭ ‬لله”،‭ ‬وقد‭ ‬انهال‭ ‬عليها‭ ‬جمهورها‭ ‬بالتعليقات‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬لها‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬وكانت‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬العراقية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬كتبت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬تشكو‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬عمل‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬الفنانة‭ ‬نادية‭ ‬العراقية‭ ‬كان‭ ‬مسلسل‭ ‬“سلسال‭ ‬الدم”،‭ ‬والذي‭ ‬لعب‭ ‬بطولته‭ ‬الفنانة‭ ‬عبلة‭ ‬كامل،‭ ‬والفنان‭ ‬رياض‭ ‬الخولي،‭ ‬والفنانة‭ ‬علا‭ ‬غانم،‭ ‬والفنانة‭ ‬راندا‭ ‬البحيري،‭ ‬وغيرهم‭.‬