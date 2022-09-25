نادال يتّخذ قراراً متوقّعاً عقب إعتزال فيدرر

لندن- وكالات

اتخذ الإسباني رافاييل نادال، قرارًا متوقعًا بعدما تلقى وروجيه فيدرر الهزيمة في منافسات الزوجي ببطولة كأس ليفر للتنس، في آخر مباراة بمسيرة النجم السويسري الاحترافية.وأعلن منظمو بطولة كأس ليفر، أن نادال أرجع انسحابه “لأسباب شخصية”؛ حيث تردد أنه سيتوجه إلى بلاده على الفور كي يكون بجانب زوجته التي أوشكت على وضع مولودها الأول.وسيحل البريطاني كاميرون نوري مكان نادال في مجموعة أوروبا، بالبطولة المقامة في لندن وتستمر منافساتها حتى غد الأحد.تجدر الإشارة إلى أن نادال ربما ما كان ليشارك في البطولة تماما، لولا طلب فيدرر منه خوض منافسات الزوجي إلى جانبه، وذلك في آخر بطولة بمسيرته.وخسر فيدرر ونادال أمام الثنائي المكون من الأمريكيين جاك سوك وفرانسيس تيافوي، من مجموعة العالم، مساء الجمعة، وقد كانت آخر مباراة رسمية للأسطورة الحائز على 20 لقبا في بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى.ويحل الإيطالي ماتيو بيريتيني مكان فيدرر في بطولة كأس ليفر.ومن جانبه علق علق الصربي نوفاك ديوكوفيتش على تواجده أثناء اعتزال النجم السويسري روجر فيدرر، على هامش المشاركة في كأس ليفر.وتغلب ديوكوفيتش على فرانسيس تيافو، ليمنح فريق أوروبا التقدم (6-4) على حساب فريق العالم في كأس ليفر.وقال ديوكوفيتش في تصريحات بأرض الملعب عقب اللقاء: “لم ألعب الكثير من المباريات منذ فترة، وأتت آخر مباراة لي في نهائي ويمبلدون هنا في لندن”.واستكمل نوفاك ديوكوفيتش: “سددت الكرات اليوم بصورة مميزة، ولم أرتكب الكثير من الأخطاء، أنا سعيد بالعودة إلى الجولة وللفريق”.وأشار: “لم يكن الأمر سهلًا أمس لاستعادة الطاقة بعد المشاعر التي مررنا بها، والدخول في الأجواء من جديد وحصد النقاط من أجل الفريق”.وعن اعتزال النجم السويسري روجر فيدرر، قال: “كانت تلك من أفضل اللحظات التي يمكن أن يعاصرها أحد سواء في الملعب أو أمام شاشات التلفزيون”.وزاد: “كنا نعرف بأن الأمر سيكون عاطفيًا لروجر، وكان هناك مزيج من المشاعر بين الحزن لرحيل أحد أفضل الرياضيين على مر العصور”.واستدرك ديوكوفيتش: “لكن هناك شعور بالسعادة أيضًا لرؤيته سعيدًا، أنا ممتن للغاية بالتواجد رفقة فريق أوروبا والعالم لمعاصرة تلك اللحظة”.

وتابع: “كانت الأمور عاطفية على الصعيد الشخصي عندما شاهدت أطفاله يدخلون إلى أرض الملعب ويبكون، أتفهم ما يتطلبه الأمر للبقاء لفترة طويلة”.وواصل: “يعتقد البعض أن الأمر يتعلق فقط بالفوز والهزيمة، ولكن فيدرر أوضح أمس أن أسرته هي من مكنته للاستمرار طويلًا في الملاعب”.

وأتم الصربي نوفاك ديوكوفيتش: “هناك الكثير الذي أريد قوله، يبدو أنني غبت كثيرًا عن الجولة، ولكن ما عاصرته أمس كان فريدًا”.