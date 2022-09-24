نادال بعد إعتزال فيدرر: لدي صراع داخلي مهمّش

مدريد- وكالات

أكد لاعب التنس الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، أنه لن يلعب المزيد من المباريات في بطولة كأس ليفر، المقامة في لندن.

وذلك بعدما خاض مباراة زوجي بصحبة روجر فيدرر، في هذه البطولة، والتي كانت الأخيرة في مشوار اللاعب السويسري، الذي اعتزل اللعبة البيضاء.

وعقب حضوره مؤتمر صحفي مشترك مع فيدرر، تحدث نادال لوسائل إعلام إسبانية في المنطقة المختلطة، على ملعب (أو تو أرينا)، وقال إنه لن يخوض المزيد من المباريات في النسخة الحالية من كأس ليفر، لكنه ما زال لا يعلم إن كان سيمكث في لندن حتى نهاية البطولة.

وصرح: “لن ألعب، ولا أعلم إن كنت سأرحل أم لا.. أحتاج للعودة إلى غرفتي، والتفكير في الأمر جيدا”.

وأضاف نادال: “لديّ صراع داخلي مهم جدا، ولا يمكنني الرد عليكم الآن.. عندما تنتهي لحظات الانفعالات هذه، سأعود إلى الغرفة وأفكر فيما يجب أن أفعله”.