قضاء مندلي يطالب بتخصيص جزء من إيرادات منفذه

ناحية أبي صيدا تفتح طرقها التي إغلقتها النزاعات العشائرية

ديالى ـــ سلام الشمري

اعلنت ناحية ابي صيد التابعة لقضاء المقدادية ، اعادة فتح طرق اغلقتها النزاعات العشائرية ، مشيرا الى ان ذك جاء بعد الاستقرار الامني خلال الاشهر الماضية .

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبد الله الحيالي لــ (الزمان) أمس، ان ( ابي صيدا من اقدم نواحي ديالى وتأسست قبل 70 سنة وهي ترتبط بقضاء المقدادية من الناحية الادارية ) ، مشيرا الى ان ( الجهد الهندسي للقوى الامنية اعاد فتح العديد من الطرق المغلقة في مركز ابي صيدا بعد استقرار امني كبير خلال الاشهر الاخيرة وعودة الاستقرار والطمأنينة ) . واضاف الحيالي ،ان (الطرق والتي اغلقت بسبب النزاعات العشائرية منذ عامين دفع الاستقرار الى اعادة فتحها من جديد مؤكدا بانها رسالة ايجابية لسكان اقدم نواحي ديالى والتي عانت من تداعيات النزاعات لأشهر طويلة) . واشار الى ان (وجود قوات الرد السريع في ابي صيدا حقق نتائج مهمة على صعيد فرض القانون والاستقرار واعادة الهدوء بعد فترة عصيبة ) .

وأعلنت قضاء مندلي في محافظة ديالى ، عودة زخم استيراد المواد الانشائية من ايران عبر منفذ حدودي شرق ديالى ، مشيرا الى ان المنفذ بات نقطة نشاط اقتصادية مهمة في مناطق تعاني من معدلات عالية للبطالة .وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة مازن أكرم لــ (الزمان) ، ان (زخم استيراد المواد الانشائية من ايران عبر منفذ مندلي الحدودي شرق ديالى ارتفع بنسب تتراوح من 10-15 بالمئة خلال الاشهر 4 الماضية وهي الاعلى منذ سنوات).

وأضاف أكرم ، أن ( 50 بالمئة من نشاط منفذ مندلي تمحور في استقبال المواد الانشائية التي وجدت لها رواج في الاسواق العراقية لتعدد انواعها واسعارها المناسبة ) ، مؤكدا ان ( تصاعد نشاط المنفذ وفر المزيد من الوظائف بمختلف الاختصاصات).واشار الى (ضرورة تخصيص جزء من ايرادات منفذ مندلي لأعمار المدينة وقراها خاصة مع بدء تطبيق القرار الاخير بتحول الناحية الى قضاء بعد انتظار دام نحو 40 سنة ) . ومن جانب آخر قال قائممقام قضاء مندلي وكالة مازن أكرم ، ان (الانباء التي اوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن توقف الحركة في منفذ سومار- مندلي الحدودي مع ايران غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا) .

واضاف أكرم ،ان ( المنفذ يعمل بشكل طبيعي ونشاطه تضاعف خلال نيسان بنسبة تصل الى 15 بالمئة لافتا الى ان (المنفذ يوفر حاليا اكثر من 1000 فرصة عمل بشكل مباشر في مهن مختلفة سواء داخل او خارج المنفذ وكلما ازداد النشاط ارتفعت معدلات توفر فرص العمل ) .

واشار الى ان ( المنفذ بات نقطة نشاط اقتصادية مهمة في مناطق تعاني من معدلات عالية للبطالة على مستوى ديالى ) .وفي ناحية قزانية التابعة لقضاء مندلي قال مديرها مازن أكرم لــ (الزمان ) ، ان ( عمليات انجراف الالغام والمقذوفات التي خلفتها الحرب العراقية الايرانية عند المناطق الحدودية انتهت وتلاشت بعد انجراف جميع المخلفات والالغام من وادي حزام الذي يحوي أكبر كميات من المقذوفات غير المنفلقة ) .

وبين اكرم ، أن ( السيول المنحدرة من الحدود الايرانية جرفت جميع الألغام في وادي حزام خلال الأعوام الثلاث الأخيرة ولا وجود لمخاطر انجراف الغام او مقذوفات باستثناء أماكن متناثرة بعيدة عن السيول الجارفة للألغام في وديان حدودية اخرى مع ايران ) .واشار اكرم الى (انتهاء موجة السيول الاخيرة والغير مسبوقة منذ سنوات وانحدارها في هور الشويجة عند حدود ديالى – واســـط ومنه تصب في نهر دجلة) .وأعلن مدير ناحية قزانية ، عن (اعادة فتح طريق قزانية – واسط الذي خرج عن الخدمة جراء الأمطار والسيول بجهود ذاتية ودعم ادارة الناحية، مبينا أن إعادة الطريق للخدمة تمت بآليات لردم الحفر وإعادته للخدمة ) .وفي مجال الاعمار اعلن الناطق الرسمي باسم المحافظة ياسر بدر لــ ( الزمان ) ، ان ( ادراة محافظة ديالى ومن خلال موازنة تنمية الاقاليم الخاصة بها دعمت القطاع الصحي في المحافظة للنهوض بواقعها خـــلال السنوات السابقة) . واوضح بدر ، انه (تمَّ إنشاء 14 مراكزاً ومستشفيات صحية في المحافظة شملت بناء مستشفى سعة 50 سريراً في قضاء مندلي، ، ومركز طبي لأمراض الأورام السرطانية ومركز لأمراض القلب في قضاء بعقوبة ) .مؤكداً، أن (خطة المحافظة المقبلة، تتضمن بناء 5 مستشفيات موزعة بين أقضية المحافظة وتبلغ سعتها أكثر من 50 سريراً ) .ومن جانب آخر قال بدر، إن (رؤية المحافظة خلال السنوات السابقة عملت على إعادة إعمار المناطق التي دمرت بالكامل وهي جلولاء والسعدية وحمرين والعظيم والقرى المحيطة بها من أجل ضمان عودة النازحين اليها، وبالفعل تم تسخير الجهود والامكانيات لإعمار تلك المناطق وإغلاق ملـــف النازحين في ديالى) .وأوضح، أن ( الخدمات اليوم متوفرة بشكل كامل بالأقضية والنواحي من بنى تحتية وتبليط طرق ) ، مبيناً، أن ( جلولاء كانت مدمرة بالكامل، والآن بلغت نسبة الإعمار فيها أكثر من 85 بالمئة، فضلاً عن أطراف قرى تبة والسعدية ) .وأضاف، أن (المحافظة اليوم لديها حملة إعمار في قضاء بعقوبة يتضمن بناء 3 مجسرات وتبليط طرق، إضافة إلى دعم القطاع الصحي في السنوات الأخيرة، إذ تمَّ إنشاء 14 مراكزاً صحياً في المحافظة وبناء مستشفى سعة 50 سريراً في مندلي، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه إلى 40 بالمئة، ومركز طبي لأمراض الأورام السرطانية ومركز لأمراض القلب ) ، مؤكداً، أن (خطة المحافظة المقبلة، تتضمن بناء 5 مستشفيات موزعة بين أقضية المحافظة وتبلغ سعتها أكثر من 50 سريراً ) .وأشار إلى، أن (المحافظة دعمت القطاع التربوي بإنشاء نحو 200 مدرسة وتم تسليم أكثر من 175 مدرسة الى تربية ديالى والتي دخلت الخدمة ) .