ناجية‭ ‬من‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬تبكي‭ ‬الملايين‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ما‭ ‬ان‭ ‬اعتلت‭ ‬المغنية‭ ‬النيجيريّة–الأميركيّة‭ ‬Kechi‭ ‬Okwuchi‭ ‬مسرح‭ ‬برنامجAmerica‘s‭ ‬Got‭ ‬Talent‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬أمست‭ ‬حديث‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليونين‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭. ‬وقد‭ ‬أبهرت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬بأدائها‭ ‬وصوتها‭ ‬وخفّتها‭ ‬وأملها‭ ‬بالحياة‭.‬

ولمن‭ ‬لم‭ ‬يتعرّف‭ ‬اليها،‭ ‬هي‭ ‬الشابة‭ ‬Kechi‭ ‬Okwuchi‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬وهي‭ ‬الناجية‭ ‬من‭ ‬تحطّم‭ ‬طائرة‭ ‬حصد‭ ‬أرواح‭ ‬105‭ ‬راكباً‭ ‬من‭ ‬زملائها‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬فأصيبت‭ ‬بحروق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬يعتزم‭ ‬المخرج‭ ‬الأمريكي‭ ‬„بيتر‭ ‬جاكسون“‭ ‬إخراج‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬البيتلز‭ ‬الشهير،‭ ‬حيث‭ ‬سيستعين‭ ‬بلقطات‭ ‬حية‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خلال‭ ‬تسجيلهم‭ ‬لألبومهم‭ ‬الغنائي‭ ‬الشهير‭ ‬الناجح‭ ‬„دعها‭ ‬كما‭ ‬هي“‭. ‬وستعتمد‭ ‬المادة‭ ‬الفيلمية‭ ‬للفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬على‭ ‬55‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬اللقطات‭ ‬والأحداث‭ ‬الحية‭ ‬التي‭ ‬صورها‭ ‬فريق‭ ‬البيتلز‭ ‬في‭ ‬الاستوديو‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬ألبومهم‭ ‬الغنائي‭ ‬عام‭ ‬1970‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬بيتر‭ ‬جاكسون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬النجم‭ ‬„بول‭ ‬مكارتنى“‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البيتلز‭ ‬الشهير‭. ‬

وقال‭ ‬„جاكسون“،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي،‭ ‬„آمل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الفيلم‭ ‬عملا‭ ‬وثائقيا‭ ‬يؤرخ‭ ‬لفريق‭ ‬غنائي‭ ‬عريق‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬وجدان‭ ‬الملايين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الستينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي“‭.‬