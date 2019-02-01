ناجية‭ ‬من‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬تبكي‭ ‬الملايين‭ ‬

لندن – الزمان
ما ان اعتلت المغنية النيجيريّة–الأميركيّة Kechi Okwuchi مسرح برنامجAmerica‘s Got Talent ، حتى أمست حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من مليونين ونصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب. وقد أبهرت لجنة تحكيم بأدائها وصوتها وخفّتها وأملها بالحياة.
ولمن لم يتعرّف اليها، هي الشابة Kechi Okwuchi تبلغ من العمر 29 عاماً وهي الناجية من تحطّم طائرة حصد أرواح 105 راكباً من زملائها في الثانوية في عام 2005، فأصيبت بحروق من الدرجة الثالثة. من ناحية اخرى ، يعتزم المخرج الأمريكي „بيتر جاكسون“ إخراج فيلم وثائقي عن فريق البيتلز الشهير، حيث سيستعين بلقطات حية لم تعرض من قبل خلال تسجيلهم لألبومهم الغنائي الشهير الناجح „دعها كما هي“. وستعتمد المادة الفيلمية للفيلم الوثائقي على 55 ساعة من اللقطات والأحداث الحية التي صورها فريق البيتلز في الاستوديو عن تسجيل ألبومهم الغنائي عام 1970. ومن المقرر أن يتعاون مع بيتر جاكسون في هذا العمل، النجم „بول مكارتنى“ أحد أعضاء فريق البيتلز الشهير.
وقال „جاكسون“، في بيان صحفي، „آمل أن يصبح الفيلم عملا وثائقيا يؤرخ لفريق غنائي عريق نجح في تشكيل وجدان الملايين حول العالم في حقبة الستينيات من القرن الماضي“.