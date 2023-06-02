بوسطن سلتيكس يجدّد الثقة في مدربه

ناجتس يكتسح هيت في أولى جولات اللقب

{ لوس أنجلوس – وكالات: تغلب دينفر ناجتس على ميامي هيت بنتيجة 104-93 في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن بي إيه. وأقيمت المباراة على ملعب ناجتس، الذي أنهى الدور التمهيدي في صدارة القسم الغربي، وحسمها صاحب الأرض في الربع الثالث بتحقيق 24 نقطة. وقاد ناجتس للفوز لاعبه الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 3 أرقام مزدوجة بواقع 27 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، بجانب الكندي جمال موراي الذي حقق رقمين مزدوجين بواقع 26 نقطة و10 تمريرات حاسمة و6 تمريرات حاسمة. وبات يوكيتش بجانب جيسون كيد 2002 اللاعب الوحيد الذي يسجل 3 أرقام مزدوجة في أول سلسلة نهائي يخوضها بمشواره. وفي صفوف هيت كان الأكثر تسجيلا للنقاط بام آديبايو بـ26 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة. وتقام المباراة الثانية غداً الأحد في دينفر أيضا. كما أعلن نادي بوسطن سلتيكس، الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة، تجديد الثقة في مدربه الشاب جو مازولا. وقال رئيس النادي براد ستيفنس جو مازولا قام بعمل رائع مع هذه المجموعة، إنه قائد حقيقي ويريد التعلم باستمرار.

معادلة الأرقام

وكان بوسطن سلتيكس تحت إشراف مازولا، يمني النفس بأن يصبح أول فريق في الدوري الأمريكي، يقلب تأخره 0-3 في الأدوار الإقصائية، بعدما نجح في معادلة الأرقام 3-3 أمام ميامي هيت، لكنه خسر في المباراة الحاسمة. وأضاف رئيس بوسطن سلتيكس يتعين علينا أن نحكم على الأشياء بالمجمل، اللاعبون والجهاز الفني يثقون في المدرب، وسنبذل قصارى جهدنا لدعمه. وأنهى بوسطن سلتيكس، الموسم المنتظم محققا 57 فوزا مقابل 25 خسارة، واحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس.