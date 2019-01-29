نائب يكشف عن هدر مالي بسبب معابر الإقليم ونجيب لـ (الزمان) :

بغداد وأربيل إتفقتا على إدارة المنافذ وتوحيد الرسوم الكمركية

بغداد – قصي منذر

كشفت النابئة السابقة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب عن اتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن المنافذ الحدودية، مشيرة الى ان المنافذ الموجودة في المحافظات الاخرى تسيطر على وارداتها جهات متنفذة منذ سنوات . وقالت نجيب لـ (الزمان) امس ان (هناك اتفاقا ابرم بين وزيري التجارة الاتحادي والتجارة في الاقليم على تنسيق الجهود في ادارة المنافذ الموجودة في الاقليم والعمل على توحيد التعرفة الكمركية فضلا عن الغاء بعض المنافذ الموجودة بين المحافظات)، واضافت ان (اغلب المنافذ البرية الموجودة في المحافظات تسيطر عليها جهات متنفذة منذ سنوات طويلة وخارجة عن سيطرة الدولة بحسب ما افاد به رئيس المنافذ الحدودية خلال تضيفه بلجنة الاستثمار والاقتصاد بالدورة النيابية السابقة)، مشيرة الى انه (في كل موازنة مالية يدرج نص لتخصيص 50 بالمئة من واردات تلك المنافذ الى المحافظات حتى تستطيع جباية الاموال والسيطرة عليها من الفاسدين)، واكدت نجيب ان (كردستان تمثل الاقليم الفدرالي الوحيد في العراق ولاسيما ان المادة 114 تنص على الادارة المشتركة للمنافذ والمادة 115 تنص على ان اي صلاحية لم تذكر في المادة 110 من الدستور ، فهي تدخل ضمن صلاحيات الاقليم والمحافظات غير المرتبطة بأقليم)، وتابعت ان (جميع المنافذ تعاني الاهمال وعدم وجود مناطق للاسواق الحرة والتبادل التجاري ولابد ان تلتفت الحكومة الحالية لهذا الموضوع لان تطويرها يمكن ان يسهم برفد الموازنة بأموال تساعد على تغطية العجز). واكد النائب فالح الخزعلي عدم وجود سيطرة كاملة على منافذ اقليم كردستان سبب هدر كبير للمال وأثر على الموانئ في البصرة .وقال الخزعلي في بيان امس ان (خمس منافذ غير أصولية في الإقليم مع دول الجوار وعشرات المعابر غير نظامية اثرت على دعم المنتج الوطني بما في ذلك المنتجات الزراعية ومنها محصول الطماطة ومازالت المحاصيل تتدفق للاسواق رغم قرار مجلس الوزراء بمنعها دعما للفلاحين)، وأضاف انه (بسبب مافيات الفساد المنظمة وعدم تفعيل القوانين النافذة والرغبات السياسية في إدارة المنافذ وفرض السلطة الاتحادية وجودها يهدر يوميا عشرات المليارات في إدارة المنافذ وعلى رئيس الوزراء تحمل مسؤلياته تجاه ذلك). وطالبت كتلة التغيير الكردية الحكومة الإتحادية ومجلس النواب بالتدخل للافراج عن معتقلين عند سلطات كردستان شاركوا بتظاهرات واحداث معسكر تركيا في محافظة دهوك.

وقال النائب عن الكتلة كاوة محمد في بيان انه (بعد تظاهرات المواطنين الأحد الماضي في ناحية شيلادزي التابعة لدهوك ضد القوات التركية قامت حكومة كردستان باتخاذ موقف وعدت هؤلاء مشاغبين وقامت بملاحقة واعتقال العشرات من النشطاء السياسيين و المدنيين و الصحفيين و هم لحد الان رهن الاعتقال)، لافتا الى ان (مهاجمة الثكنة العسكرية التركية من قبل المتظاهرين جاء بسبب تكرار عمليات قصف الطائرات التركية للمنطقة واستشهاد خمسة مواطنين قبل ايام، فبدل ان تتخذ حكومة الاقليم موقفا مشرفا و تقوم بحماية حياة مواطني الاقليم والسيادة العراقية قامت باعتقال العديد منهم)، وطالب محمد الحكومة و الامم التحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان بـ(التدخل الفوري لاطلاق سراح المعتقلين ووضع حد لسلطات الاقليم باهانة المواطنين والتواطئ مع الحكومة التركية وقواتها لاستمرارها بالتدخل في الاراضي العراقية والخرق المتكرر لسيادة الدولة) على حد تعبيره. وأعتقلت السلطات الامنية في دهوك الاثنين الماضي حاجي ريكاني عضو المجلس الوطني لحركة تغيير على خلفية احداث حرق معسكر تركي.واوضح مصدر ان (السلطات الامنية اعتقلت ريكاني الى جانب العديد من الناشطين قبل انطلاق تظاهرة تندد باستشهاد مواطنين في الناحية جراء القصف التركي)، مشيرا الى ان (السلطات اعتقلت ايضا ايهان سعيد مسؤول هيئة اعلام تغيير في المدينة). وكانت مجموعة من سكان المحافظة هاجمت قاعدة عسكرية تركية بشيلادزي التي تقطنها أغلبية كردية خلال مظاهرات مستمرة اندلعت على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من مواطني المنطقة حيث اقتحم المتظاهرون القاعدة وأحرقوا بعض المعدات والآليات العسكرية واستولوا على بعضها الآخر في تصعيد تمت تهدئته بعد تدخل من قوات البيشمركة التابعة لكردستان.وأكدت تركيا لاحقا أن الهجوم أسفر فقط عن أضرار مادية ببعض المعدات العسكرية، متهمة حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الحادث من خلال تحريض الأهالي على الاعتداء.