نائب يكشف عن ملف إبتزاز قرية في بعقوبة

ديالى – سلام عبد الشمري

كشف النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي عن ما وصفه بـملف ابتزاز قرية في مدينة بعقوبة، وتتم متابعته مع وزارة الداخلية والقضاء.

وذكر بيان لمكتبه امس انه (وإستجابة لمناشدات أهالي قرية دوّاي بعد إبتزازهم من قبل متنفذين بالسيطرة على أراضيهم السكنية او دفع مبالغ مالية مقابل ذلك زار التميمي قرية دوّاي الواقعة قرب تقاطع القدس قي قضاء بعقوبة ويلتقي بأهالي ووجهاء تلك القرية للإطلاع على قضيتهم ومتابعة اهم المشاكل التي يعانون منها وإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية وحسب الضوابط القانونية).

وأكد التميمي (ضرورة ردع الفاسدين ومحاسبتهم والوقوف مع الاهالي البسطاء لإحقاق الحق وإعادته الى اصحابه”، مشيرا الى إنه “سيتابع القضية شخصيا مع وزارة الداخلية ومجلس القــــــضاء الأعلى ونقابة المحامين فيما يتعلق بالأشخاص المتورطين في عملية الابتزاز التي يتعرض لها المواطنين).