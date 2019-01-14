نائب يطالب عبد المهدي بالكشف عن حقيقة إنتشار قوات امريكية

إعتقال هارب من بادوش وإحباط تعرض إرهابي في الدبس

بغداد – الزمان

احبط الحشد الشعبي تعرض لعناصر داعش بعد صد هجموهم على قضاء الدبس بكركوك واجبار الاخرين على الفرار. وقال بيان لإعلام الحشد ان (قوة من اللواء 16 بالحشد صدت تعرضا لداعش في القضاء وأسفرت العملية عن اصابة عدد منهم واجبار المتبقين على الفرار،كما استشهد مقاتل في اللواء متاثرا بجراح اصيب بها اثناء التعرض).

والقت قوة امنية القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش في محافظة صلاح الدين.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان امس ان (مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ألقت القبض على احد المتهمين في المحافظة وهو هارب من سجن بادوش والمحكوم عليه بالمؤبد), مشيرا الى ان (القوة ضبطت بحوزة المطلوب مسدساً، بعد ان قام بمحاولة فاشلة للإطلاق النار على احد المنتسبين المكلفين بالواجب).

ونفى النائب عن محافظة نينوى حنين محمود القدو وجود 20 الف جدني امريكي في مدينة الموصل, مطالبا بالكشف عن حقيقة انتشار تلك القوات في البلاد. وقال القدو في بيان امس ان (بعض المواقع تناقلت خبرا يفيد بانتشار 20 الف جندي امريكي في الموصل وقامت بطرد قوات الحشد وقوات الداخلية من المدينة), مؤكدا ان (هذه الاخبار لاصحة لها), واضاف ان (الهدف الاساسي من هذا الاخبار هو خلق التوتر داخل الموصل من جديد واثارة هلع المواطنين), مشيرا الى أن (السكوت عن هذه الشائعات سيؤدي الى ارباك الوضع الامني في العراق وخلق حالة من القلق بين المواطنين), داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى (الكشف عن حقيقة انشار تلك القوات في المناطق الشمالية والاخرى من البلاد والاعلان عن عدد هذه القوات بالاضافة الى عدد القواعد التابعة لها والهدف من انتشارها).

الى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اخر احصائية بعدد السيطرات والمرابطات المرفوعة من مناطق بغداد. وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الشمري (باشرنا في كانون الأول من عام 2016 برفع السيطرات في بغداد وتم رفع 30 سيطرة و 90 مرابطة وفي نيسان من عام 2017 رفعنا عدداً آخر من السيطرات في جانب الكرخ بواقع 32 سيطرة و 120 مرابطة إضافة الى رفع الحواجز الكونكريتية من أجل إظهار معالم بغداد لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار).

حواجز كونكريتية

واضاف انه (تم الاستفادة من الحواجز الكونكريتية التي تم رفعها بوضعها في محيط بغداد الأمني لمنع الإرهابيين من التنقل في الطرق النيسمية وإجبارهم على المرور من خلال السيطرات الرئيسة التي تحيط بالعاصمة), وتابع انه ( وخلال شهر كانون الأول من عام 2018 قمنا برفع 22 سيطرة في الرصافة حيث رفعت بالتشاور مع القادة الميدانيين كما رفعنا 19 سيطرة في الكرخ ولكن ما زالت مداخل بغداد ليست بالمستوى المطلوب).

وافتتحت امانة بغداد شارع محاذ لطريق مطار بغداد الدولي بعد غلق دام 15 عاماً. وقالت مديرية العلاقات والاعلام بالامانة في بيان امس إنه (تم فتح شارع محاذ لطريق المطار قرب ساحة عباس بن فرناس بالتعاون مع قيادة العمليات بعد غلق دام 15 عاما لتسهيل حركة السير المرور). وقام اشخاص يستقلون عجلة امنية برقم حكومي بما يعرف بدكة عشائرية في حي الصحفيين بمنطقة البلديات.وذكر مصدر في تصريح امس ان (جمعا من اهالي الحي ناشد الجهات الامنية بشأن قيام اشخاص يستقلون عجلة امنية برقم حكومي بدكة عشائرية), واضاف (وصول الشرطة كان سريعا في حين اصيب شخص من اهالي الحي اثناء اطلاق النار الكثيف حيث ترك المهاجمون عجلتهم خلفهم بسبب تصدي اهالي المنزل لهم).

في غضون ذلك عثرت القوات الامنية على نفق للارهابيين وعبوات وحزامين ناسفين ومتفجرات في محافظة نينوى.وذكر بيان لمركز الاعلام الامني امس ان (القوات الامنية في قيادة عمليات نينوى وخلال عملية استباقية لتفتيش قرية خبارة شباط عثرت على 7 عبوات ناسفة قمعية محلية الصنع كما عثرت على حزامين ناسفين ورمانتين يدويتين تالفتين و3 رمانات طائرة مسيرة تالفة في منطقة الموصل القديمة ), مشيرا الى (العثور ايضا على نفق يحتوي ثلاث مداخل وقد تم معالجته من قبل طيران التحالف في جبال عطشانة قرب قرية الشيخ يونس فضلا عن ضبط 5عبوات ناسفة محلية الصنع وقذيفتين نمساويتين وصاروخ كاتيوشا تالف وقنبرة هاون عيار 80 ملم تالفة ايضا خلال عملية تطهير طريق تلكيف).

توثيق ضربات

ونشر مركز الإعلام فيلما يوثق الضربات الدقيقة التي نفذها طيران الجيش خلال اسنادهم لقطعات الفرقة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى والتي أسفرت العملية عن (تدمير وكرين للارهابيين و جرار مع العربة في تلال حمرين قرب البحيرة).

وتمكنت قوة امنية من احباط عملية دخول مواد مخدرة الى العراق عبر منـــــــــفذ زرباطية الحدودي.

وذكر بيــــــان لهيئة المنافذ امس انه (تم إلقاء القبــــــض على مسافر أيراني بحوزته مواد مخدرة نوع حشيـــــــشة 103 غرامات ممع 30 حبة في المنفذ يروم إدخالها إلى العراق).