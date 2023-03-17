نائب محافظ المركزي الجديد – فريد حسن

استميح استاذي وسندي الدكتور احمد عبدالمجيد العذر وان يسمح لي ان استلف او استعين بعنوانه تواصلا معه حول ماذكره في مقاله المنشور على الصفحة الاولى من (الزمان) عدد الاربعاء 15hاذار الجاري تحت عنوانه ( نائب محافظ المركزي الجديد ) وان يعذرني في ذلك لان الامر مهم وقد استوقفنتي ملاحظاته وعن بعد عن رجل المهمات المصرفية والادارة المالية الناجح الوطني المخلص الرجل المقتدر بعلمية وامانة وطنية وحرص كبير على اموال الشعب انه ( فيصل وسام الهيمص) الذي عرفته عن قُرب فهو نظيف اليد وخبير بعمله وصادق بعلمه مع نفسه ومع من يحيطونه جميل الشمائل كثير الفضائل واسهم في تعيين الكفاءات المناسبة في المكان المناسب مما اسهموا في تطوير الاداء الاداري والمالي المصرفي ليتبوأ المصرف العراقي للتجارة المراكز المتقدمة ويشهد افتتاح اكثر من (400)فرعا في دول العالم ناهيك عن فروعه في المحافظات العراقية . كما اطلق الهيمص مبادرات كثيرة ضمن جهوده الابداعية للارتقاء بعمل المصرف العراقي للتجارة حين كان على رأس قيادتها.

فيصل الهيمص رجل دولة مصرفي عالم بامور ادارته ومبدع في حقله ومسهم في تطويره والارتقاء به وجعله من المصارف المعتبرة والمعتمدة عالميا من حيث الاداء والسمعة والنزاهة وضمن قوانين وتعليمات المصارف العالمية .

من مبادرات الهيمص :

-1 كانت بداية المصرف برأسمال قدر 144 مليار دينار وزاد ذلك ليصل الى ترليون وسبعمئة وخمسون دينارا فيما ارتفع احجام اصوله الى (ستة وعشرون ترليونا وخمسمئة مليار دينار

-2 بناء شبكة متفرعة وصلت الى اكثر من 400 مؤسسة حول العالم لتأمين احتياجات العراق الاستيرادية والاستثمارية

-3- وفي جانب تطوير المشاريع ان المصرف ساهم في ازدهار وتطوير المشاريع عن طريق التمويل وتوفير فرص العمل الدائمية والعقود

4- ريادة المصرف في تقديم الصيرفة الالكترونية وتقديم بطاقات الخصم ونشر شبكة من (صرافات) الية في جميع المحافظات وبلغ عددها (93) جهازا الى جانب العمل ببطاقات التسويق فيما اقدم على خطوة لادارة النقد والمدفوعات عبر استخدام شبكة الانترنيت .

دعوة لمجلس الوزراء الاستعانة بالخبرات التراكمية وذوي اصحاب الكفاءات الوطنية ومثالا يحتذى به هو (فيصل وسام الهيمص) .