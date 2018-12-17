العامري يلمّح إلى أنتهاء أزمة مرشح حقيبة الداخلية

نائب لـ (الزمان) : المصالح الحزبية تعرقل إستكمال حكومة عبد المهدي في جلسة اليوم

بغداد – قصي منذر

استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي حسم الحقائب الوزارية المتبقية خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء بسبب المصالح الحزبية التي عمقت الهوة بين الكتل، فيما لمحت كتلة بدر النيابية الى انتهاء ازمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية واختيار شخصية عسكرية بديلا عنه بهدف استكمال حكومة عادل عبد المهدي. وقال الخالدي لـ (الزمان) امس ان (هناك خلافات بين الكتل على بعض مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية، ولذلك استبعد تمرير المرشحين لتلك الوزارات خلال جلسة اليوم جراء الجدل المستمر بين الكتل)، عازيا ذلك الى (المصالح الحزبية التي ادت الى تأخير منح الثقة لهؤلاء المرشحين). وفي المقابل اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تصريح امس أن استكمال الكابينة الوزارية لن يستغرق وقتاً طويلاً خاصة بعد إرسال رئيس الوزراء أسماء الوزراء المتبقين إلى البرلمان. فيما كشف نائب عن كتلة بدر امكانية انتهاء أزمة ترشيح الفياض لحقيبة الداخلية وأختيار شخصية عسكرية بدلاً عنه للمنصب. وذكر النائب فخري سدخان في تصريح امس ان (رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمح الى إنهاء أزمة ترشيح الفياض الشائكة التي عطلت الوضع السياسي والامني والاقتصادي وكل ما يقوم به الوزراء بصورة عامة، فضلا عن تعطيلها لجملة من الامور بسبب اختلاف الرؤى والخلافات السياسية مما دفعه الى حل الامر وترشيح بديل عنه من المراتب الأمنية)، واشار الى ان (تحالف الاصلاح والاعمار يريد ان يكون المرشح لوزارتي الداخلية والدفاع من المهنيين والكفاءات العسكرية والذي له خدمة وباع طويل في المجال العسكري)، مبينا ان (الشخصية المطروحة هو من المحالين الى التقاعد والمساهمين في تحرير العراق من داعش). ويرى مراقبون ان ترشيح شخصية بديلة عن الفياض جاء بعد اصدار محكمة القضاء الاداري حكماً قضائياً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باعفائه من مناصبه . بدوره ، رأى النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اشار بكل وضوح بانه غير مستعد للحضور الى مجلس النواب من دون ضمان الاتفاق على استكمال النصاب في اقل تقدير.واوضح الموسوي في تصريح امس ان (رئيس الوزراء اشار بكل وضوح بانه غير مستعد للحضور الى مجلس النواب دون ضمان الاتفاق على استكمال النصاب)، لافتا الى ان (الاتفاق الشامل والكامل على المرشحين لم يتحقق حتى اللحظة)، واضاف ان (عبد المهدي يريد ضمان استكمال نصاب جلسة البرلمان سواء اتفق البناء والاصلاح او لم يتفقا على المرشحين والتصويت على من يرونه مناسبا)، مبينا ان (حسم وزارتي الدفاع والداخلية هي معضلة تكررت بالحكومات السابقة ايضا وبحاجة الى حوارات مكثفة ومعمقة لحسمها)، واشار الموسوي الى ان (عبد المهدي يحاول استكمال كابينته الوزارية خلال هذا الاسبوع). الى ذلك رجح النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي طرح جميع مرشحي الوزارات المتبقية بجلسة اليوم أو الخميس المقبل. وقال العيساوي في تصريح امس إن (المتبقي من الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي لن يمر الا بالتوافق وليس الأغلبية حتى وان استطاع تحالف البناء استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة وتحقيق الأغلبية)، مبينا ان (البناء في جميع الجلسات السابقة للبرلمان كانت لديه العددية الواضحة داخل القاعة وكان قادرا على تمرير جميع الوزراء أو القرارات والملفات في الجلسات لكنه اختار التوافقية)، وأضاف أن (الحوارات التي تجري وما تم التوصل اليه خلالها هو تمرير كامل الكابينة الوزارية خلال جلسة اليوم أو بعد غد الخميس)، مرجحا انه (في حال حدوث اختلاف بالتوافقات ، فانه لن يتجاوز وزارة واحدة او اثنتين كحد اقصى ويتم تمرير البقية بالتوافق). وفي تطور لافت، اعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه عزم حزبه مقاطعة جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم.وقال طه في بيان امس ان (الاتحاد يعتزم مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم في حال تضمن جدول أعمالها التصويت على الوزارات المتبقية وعدم تقديم مرشحنا خالد شواني لوزارة العدل). وفي سياق اخر وجه الحلبوسي خلال زيارته الرياض امس دعوة رسمية لنظيره السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ لزيارة العراق . وقال بيان لمكتب رئيس البرلمان امس ان (الحلبوسي والوفد المرافق التقى آل الشيخ وبحثا عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تفعيل عمل المجلس التنسيقي العراقي- السعودي ولجان الصداقة البرلمانية)، واكد الحلبوسي (أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة ولاسيما ملف الإعمار من خلال تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في العراق ودعم السعودية لإعادة إعمار المدن المدمرة بعد أن تحررت من إرهاب داعش وكذلك التي تعاني من نقص في الخدمات)، موجها (دعوة رسمية الى ال الشيخ لزيارة بغداد).

كما ناقش الحلبوسي مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تطوير العلاقات الثنائية من خلال التنسيق المشترك وعلى المستويات كافة . وتابع البيان ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية).