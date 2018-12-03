الصدر يجدد دعوته لإختيار قادة التحرير

نائب لـ (الزمان) : البرلمان لم يتسلّم سير المرشحين بسبب الخلافات

بغداد – صباح الخالدي

كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي عن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن اختيار المرشحين للوزارت المتبقية ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، فيما جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوته لاختيار قادة معارك التحرير ضد داعش لشغل المناصب الامنية . وقال الخالدي لـ (الزمان) امس ان (السير الذاتية للمرشحين لم تأت حتى اللحظة الى البرلمان بسبب استمرار الخلافات بشأن المرشحين)، واضاف انه (في حال وصول اسماء المرشحين لشغل المناصب المتبقية يتستطيع البرلمان حين ذلك عرضهم للتصويت).

وأكدت كتلة عطاء النيابية أن عبد المهدي سيعرض فالح الفياض كمرشح لتولي وزارة الداخلية في جلسة اليوم.وقال رئيس الكتلة حيدر الفوادي في بيان امس إن (عبد المهدي سيعرض الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية على البرلمان لإكمال كابينته الحكومية اليوم الثلاثاء)، ولفت إلى أن (الأجواء داخل البرلمان تشير بشكل واضح عزم الكتل السياسية على اختيار الفياض وزيراً للداخلية).

واعلن مصدر عن مقترح لحل أزمة حكومة عبد المهدي. وقال المصدر في تصريح امس ان (القوى السياسية تجري حراكاً مكثفاً للتوصل إلى صيغة اتفاق تُمكّن من اختيار ثمانية وزراء متبقين في حكومة عبد المهدي وذلك خلال جلسة البرلمان المخصصة لهذا الهدف)، واضاف ان (بعض القوى قدمت مقترحات كحلولٍ وسط للتقريب بين الأطراف المتصارعة أبرزها الطلب من الكتل تغيير مرشحيها المعترض عليه والدعوة لباقي الكتل الاخرى بالموافقة على البدلاء الجدد)، وشدد إئتلاف الوطنية على ان مرشحه لتسلم منصب وزارة الدفاع هو فيصل الجربا وسيتم تمريره بالترضية. وقال عضو الائتلاف محمد البديري في تصريح امس ان (الجربا اتخذ الاجراءات القانونية وهو دفع بالتهم الموجه ضده)، مبينا انه (مرشحنا للدفاع سيكون مرشح ترضية). ووجه الصدر رسالة إلى عبد المهدي دعاه فيها إلى عدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب. وقال الصدر في رسالته ان (القادة الشجعان الذين حرروا الأراضي من سيطرة داعش هم الأولى بشغل حقيبتي الدفاع والداخلية)، داعيا عبد المهدي الى (عدم الانصياع لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب). ومن المؤمل ان يعقد البرلمان جلسته اليوم للتصويت على مرشحي الوزارت المتبقية وكذلك مناقشة قانون الموازنة بالاضافة الى ملفات اخرى.

واكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش احترام خيارات عبد المهدي بترشيح الشخصيات المناسبة للوزارات.وقال مكتب الحلبوسي في بيان امس ان (اللقاء شدد على ضرورة التزام القوى السياسية المختلفة بطموح المرجعية الدينية من خلال احترام خيارات رئيس الوزراء بترشيح الشخصيات المناسبة لإكمال الكابينة الحكومية). ودعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم الى اهمية استكمال الكابينة الحكومية وتقديم وزراء اكفاء ونزيهين .

وذكر بيان لمكتبه امس ان (الحكيم ابحث مع سفيري الولايات المتحدة وروسيا دوغلاس سيليمان وماكسيم ماكسيموف كل على حدة مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة)، داعيا الى (اهمية استكمال الكابينة الحكومية وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ودول العالم وسبل تعزيزها وتقديم وزراء اكفاء ونزيهين واصحاب قدرة على الادارة). وبشأن اخر استذكر الحكيم، اليوم العالمي للأشخاصِ ذوي الإعاقة.ونقل البيان عن الحكيم قوله (لازلنا نؤمن بأنهم طاقات معطلة وآمال مؤجلة)، حاثا الحكومة على ان (تكونَ المبادرة احدى أهم فقرات البرنامج الحكومي لأنها تتعامل مع شريحةٍ مهمةٍ وكبيرة في المجتمعِ ولاسيما أنَّنا من البلدان التي ترتفعُ بها نسبةُ الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الحروب والأعمال الإرهابية). ويصادف في الثالث من شهر كانون الاول في كل عام ذكرى اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وقد خصص هذا اليوم من قبل منظمة الامم المتحدة منذ عام 1992 بهدف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حقوقهم.