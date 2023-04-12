الغزي يؤكّد: إنجاز 152 مشروعاً خدمياً في ذي قار

نائب عن ديالى لــ (الزمان): غالبية مشاريع الطرق كرتونية

ديالى ــ سلام الشمري

ذي قار – باسم الركابي

اعتبر النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني ، مشاريع اكساء الطرق في المحافظة بأنها كرتونية وبعيدة عن أدنى المواصفات الفنية، داعيا الحكومة ولجان الرقابة والنزاهة الى التدخل.

وقال زيني لــ ( الزمان ) ، إن ( أكثر من 80 بالمئة من مشاريع اكساء الطرق المنجزة حديثا تلاشت واختفت واصبحت حفرا وركاما لغياب ادنى المواصفات الفنية وانعدام دور الجهات الرقابية الى جانب هيمنة جهات سياسية متنفذة على تلك المشاريع تحت عناوين بعيدة عن مصلحة ابناء ديالى ).

اغراض انتخابية

واعتبر زيني ( مشاريع الطرق وغيرها أبوابا سياسية وشرعنه لعمليات فساد وهيمنة على المال العام لأغراض انتخابية ومصالح ضيقة، داعيا الحكومة ولجان الرقابة والنزاهة الى انقاذ ديالى من المشاريع الفاسدة تحت عناوين إعمار ديالى ومصالحها الخدمية ).

وتساءل النائب ( كيف تنهار مشاريع اكساء طرق وتتحول الى ركام وحفر مميتة بعد أشهر وجيزة من انجازها بكلف مالية خيالية تتجاوز أضعاف الكلف الحقيقية؟، لافتا الى ان ما يحدث في ديالى من تبويب وتجيير لمشاريع المحافظة سرقة قرن مصغرة وأنه سيقدم دعاوى قضائية ضد مشاريع الهدر والفساد ).

أما النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي فقد قال لــ ( الزمان ) ان ( ديالى تضم اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات الجامعية بمختلف الاختصاصات ) ، لافتا الى ان ( الاوضاع الصعبة التي مرت بها عمقت الازمة الاقتصادية في ظل محدودية فرص العمل في القطاع الخاص ).

واضاف العنبكي ، انه ( تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني يتضمن محور هام هو تشكيل لجنة عليا لتدقيق اعداد الخريجين من العاطلين عن العمل في كل الوحدات الادارية دون استثناء من اجل تامين بيانات واضحة يمكن الاستفادة منها من خلال شمولهم بالتعيينات من خلال درجات الحذف والاستحداث اسوة ببقية المحافظات).

واشار الى ان (ايجاد فرص العمل هدف مهم خاصة مع الاعداد الكبير للعاطلين ما يستدعي اعتماد أكثر من حل بهدف ايجاد فرص تليق بهم ).

من جهة أخرى انطلقت اولى مراحل بناء جامع النبي يونس في مدينة الموصل، وضع حجره الاساس وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد البدراني .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البدراني، بحضور رئيس ديوان الوقف السني، مشعان الخزرجي وجمعية فعل الخيرات ، وضع الحجر الاساس لبناء جامع النبي يونس في الموصل)، واضاف ان (بناء الجامع جاء وفق المخططات لما يحتويه من قيمة دينية وتأريخية في الموصل والعراق)، مشيراً الى (تنفيذه من قِبل منظمة اليونسكو بإشراف مفتشية آثار وتراث نينوى، وفق الجدول الزمني المحدد له).

من جهتها ،وقعّت وزارة التخطيط، عقوداً لتنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية في نينوى والانبار والديوانية. وذكر بيان امس ان (المشاريع سينفذها المقاولين خلال الاسابيع المقبلة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية انسجاماً مع البرنامج الحكومي).

ولفت الى (تنفيذ قرى محافظة الانبار، وإنشاء وحدة مائية سعة 100 متر مكعب بالساعة في قرية الغرّاف، ووحدات مائية سعة 200 متر مكعب في قرى العطاء والصمود، وتل اسود، وانشاء الخط الناقل الرئيس والشبكة الداخلية لمجمّع قرية الخسفة).

طرق ريفية

مبيناً ان (المشاريع الاخرى تشمل بناء مدارس سعة ستة صفوف، الى جانب التأثيث في قريتي البو نايل والمزاريج بمحافظة الديوانية، وانشاء طرق ريفية في قرى باطنايا وعلي رش وشاقولي وثري الكراح، والعاشق، في نينوى)، واضاف ان (خطة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية تتضمن توقيع عقوداً اكثر لتنفيذ مشاريع جديدة في القرى الاشد فقراً، بمختلف المحافظات، خلال الشهر الجاري).

وانجزت محافظة ذي قار، 152 مشروعاً بضمن صندوق اعمار ذي قار، منها 106 مدارس نموذجية وخمسة مستشفيات في طور الانشاء بالمحافظة، حسب الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي. وقال الغزي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هناك اكثر من 250 مشروعاً بضمن صندوق إعمار ذي قار، 152 منها دخلت الخدمة ، و75 مشروعاً قيد الانجاز، بإستثناء مشروعين يواجهان بعض المعوقات)، لافتاً الى (تنفيذ المشاريع الخدمية المتعلقة بالبنى التحتية من مجاري وماء وطرق وجسور ومدارس ومبانِ صحية ورياضية)، واضاف الغزي ان (الصندوق انجز اكثر من 11 ملعب في المحافظة، وسينجز 106 مدارس و خمسة مستشفيات)، مؤكداً ان (البنى التحتية في بعض الوحدات الادارية ستكتمل نهاية العام الجاري). واوضحت المستشفى البيطري في ذي قار، استمرار الحملة الوطنية للسيطرة على مرض الحمى النزفية. وذكر بيان امس ان (فرق الصحة تواصل رش الابقار والجاموس وحظائر تربية المواشي بالمواد المعقمة لنع انتقال الوباء)، مشيراً الى توجيه جميع المراكز البيطرية في اقضية ونواحي المحافظة، بالسيطرة على المرض والحد من انتشار الحمى النزفية).