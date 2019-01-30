نائب : تثبيت رواتب موظفي الإقليم بالموازنة يضمن حقوقهم

بغداد – الزمان

أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر أن نسبة إلاقليم في الموازنة بلغت 12.67 بالمئة.وقال شاكر في تصريح امس إن (القوى الكردستانية كانت تريد تمرير مقترح الحكومة بالموازنة فيما يخص حصة الإقليم لكن ما تم طرحه من مقترح للجنة المالية البرلمانية كان أيضاً جيداً ومقبولاً من قبلنا وتم المضي به وتمريره بجلسة التصويت على الموازنة)، وأضاف أن (عزل رواتب موظفي الإقليم وتخصيصات البيشمركة عن السجالات السياسية في حال حصلت خلافات مستقبلاً خطوة مهمة ومدعومة من جميع أعضاء البرلمان بمختلف كتلهم)، ولفت إلى أن (حكومة كردستان ستلتزم بدفع 250 ألف برميل من النفط يومياً مقابل حصة الإقليم وبحال عدم التزامها بتسليم النسبة ، فسيتم استقطاع ما يعادلها من حصته بالموازنة دون أن يكون هناك مساساً برواتب الموظفين وتخصيصات البيشمركة وهو أمر منطقي ومقبول)، مبينا ان (حصة الإقليم بالموازنة كانت ثابتة وهي 12.67 بالمئة والحديث عن كونها وصلت إلى 20 بالمئة غير صحيح لأن رواتب الموظفين جزء من موظفي العراق وتخصيصات البيشمركة ضمن منظومة الدفاع العراقية لا علاقة له بتخصيصات التنمية للإقليم أو أية محافظة). ودعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى اهمية حل المسائل العالقة بين الفرقاء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين . وقال بيان للاتحاد امس ان (المكتب السياسي للاتحاد عقد اجتماعا باشراف كوسرت رسول علي وناقش آخر المستجدات السياسية في كردستان والعلاقات مع الاطراف السياسية ولاسيما الديمقراطي الكردستاني بشان تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم وحل المسائل العالقة ومستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة)، مؤكدا (ضرورة استمرار الاجتماعات التشاورية مع الاطراف السياسية لحل المسائل العالقة ولاسيما ان سياسة الاتحاد ثابتة بشان وحدة الصف السياسي ) .

و تظاهر العشرات من اصحاب المولدات في محافظة كركوك بسبب التسعيرة الجديدة للأمبير في المحافظة.وقال مصدر في تصريح امس إن (عددا من اصحاب المولدات في المحافظة خرجوا بتظاهرات امام رابطة المولدات بسبب التسعيرة الجديدة). يشار الى أن تسعيرة الأمبير لشهر شباط المقبل حددت على اساس تسعة الاف دينار الا أنه تم الاعتراض عليها أمس لتنخفض الى ثمانية الاف دينار.