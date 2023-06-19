نائب السفير الأندونيسي في العراق لـ (الزمان): العلاقات بين بغداد وجاكرتا جيدة جداً

الناصرية – فوزي التميمي

أعرب السفير الاندونيسي في بغداد ابراهام فرنكي عن استعداد حكومته تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع العراق وفي كافة المجالات

وأكد فرنكي لـ(الزمان) خلال زيارته إلى غرفة تجارة الناصرية رغبة الشركات الاندونيسية العمل في العراق ولاسيما محافظة ذي قار وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات والدخول في أعمال ومشاريع تنموية في المحافظة ولاسيما بناء المساكن والمدارس وبناء المستشفيات ومصانع لقطع غيار السيارات وصناعة الأدوية فضلا عن تجهيز المستلزمات الطبية هذا إلى مجال التكنولوجيا، وأكد أن اندونيسيا لشركاتها اعمال مميزة في هذا اطار المصنعين إذ تعتبر من الشركات الرصينة والرائدة في جنوب اسيا

وأعرب عن (أمله في توسيع نطاق التعاون المشترك بين بغداد وجاكرتا حيث لدى حكومتنا الرغبة بتطوير وتمتبن العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم الشعبين الاندونيسي والعراقي).

وقال إن (هدف الزيارة إلى مدينة الناصرية هو دعوة التجار ورجال الأعمال للمشاركة في معرض اندونيسيا التجاري الذي سيقام على أرض العاصمة جاكرتا في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل 18تشرين الأول المقبل ولمدة خمسة أيام بمشاركة كبريات الشركات الاندونيسية يمكن للعراقيين الإطلاع على صناعة هذه الشركات وفي مجالات عديدة).

وتطرق خلال حديثه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وقال بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2021 نحو ,44.218 مليون دولار في الفحم ،والقرطاسية والاثاث كما بلغ قيمة التبادل في عام 2022 بلغ 298 مليون دولار سنويا).

معالم أور

وخلال اطلاعه على أهم المعالم السياحية في مدينة أور الإثارية أكد رغبة دخول الشركات الاندونيسية المتخصصة في بناء البنى التحتية وانشاء شبكة شوارع ومدن متكاملة ترتق ومستوى هذا المكان التاريخي والحضاري الذي يضم ثلاث سلالات متعاقبة ومقابر الملوك السومرية.ولفت إلى (عمق التعاون مع القطاع التربوي حيث أكد أن اندونيسيا منحت الطلاب العراقيين الدراسة في الجامعات الاندونيسية كما يوجد طلاب من اندونسيا في الجامعات في إقليم كردستان ،فضلا عن وجود أكثر من 1500مواطن في العراق ولاسيما في حقول النفط في المحافظات الجنوبية من العراق).

وأعرب عن (سعادته البالغة والوفد المرافق له حنيف سوريادي احمد خلال استقبالهم في مدينة الناصرية وتهيئة لهم الظروف الملائمة لنجاح هذه الزيارة إلى هذه المدينة التاريخية السومرية).