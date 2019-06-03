نائب اسرائيلي يدعو إلى حكم اسرائيل استناداً الى التوراة

القدس-(أ ف ب) - دعا نائب اسرائيلي من المتشددين الدينيين الإثنين إلى حكم البلاد استنادا الى التوراة، معتبرا أن القوانين الواردة في الكتاب المقدس «عادلة وأخلاقية وإنسانية». وقال النائب بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد زعماء اتحاد أحزاب اليمين المتشدد «أرغب في أن تدار دولة إسرائيل وعلى المدى الطويل وفقا للتوراة» أو القانون اليهودي. وأضاف «هكذا يجب أن تكون، إنها دولة يهودية». وسموتريتش عضو في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي المنتهية ولايته، ويسعى إلى أن يصبح وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 17 أيلول/سبتمبر المقبل التشريعية، في حال كانت التشكيلة الوزارية مماثلة للتشكيلة الأخيرة.
وفي حديثه مع إذاعة «كان» قال سموتريتش اليهودي المتشدد دينيا الذي بدا واثقا من قبول إقرار القوانين اليهودية استنادا الى التوراة ، إن مثل هذا التغيير»يمكن أن يحدث فقط عندما يريده الشعب اليهودي وليس عندما أريده أنا».
وتابع عضو البرلمان قوله «الشعب اليهودي سيرغب به، وسيرى كيف أن قانون التوراة صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني».
وحصل اتحاد الاحزاب اليمينية على خمسة مقاعد في انتخابات 9 نيسان/أبريل الماضية، وأعلن سموتريتش استعداده للإنضمام إلى ائتلاف نتانياهو الحكومي شريطة حصوله على حقيبة العدل.
وفشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي وتم التصويت على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة موعدها 17 أيلول/سبتمبر المقبل.
وفي حديثه للإذاعة، أشار سموتريتش إلى الملوك اليهود معربا عن أمله في أن «تعود إسرائيل لتدار كما كانت أيام الملك داوود والملك سليمان أي وفقا لقانون التوراة».
وأشار إلى أن الحكم الديني الذي يتصوره سيتماشى مع «الأوقات والتحديات والاقتصاد والطريقة التي يتصرف بها المجتمع في عام 2019».
وعقب المقابلة، ناشد رئيس حزب ميريتس اليساري، النائب العام عدم القبول بتعيين سموتريتش وزيرا للعدل.
وكتب تامار زاندبرج «هناك خطر حقيقي بأن تستخدم وزارة العدل لتقويض الديموقراطية الإسرائيلية».