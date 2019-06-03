نائب اسرائيلي يدعو إلى حكم اسرائيل استناداً الى التوراة

القدس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬دعا‭ ‬نائب‭ ‬اسرائيلي‭ ‬من‭ ‬المتشددين‭ ‬الدينيين‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬التوراة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬القوانين‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس‭ ‬‮«‬عادلة‭ ‬وأخلاقية‭ ‬وإنسانية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬زعماء‭ ‬اتحاد‭ ‬أحزاب‭ ‬اليمين‭ ‬المتشدد‭ ‬‮«‬أرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تدار‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وعلى‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬وفقا‭ ‬للتوراة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬اليهودي‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هكذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون،‭ ‬إنها‭ ‬دولة‭ ‬يهودية‮»‬‭. ‬وسموتريتش‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الحكومي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته،‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬وزيرا‭ ‬للعدل‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ستنبثق‭ ‬عن‭ ‬انتخابات‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬التشريعية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬التشكيلة‭ ‬الوزارية‭ ‬مماثلة‭ ‬للتشكيلة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬كان‮»‬‭ ‬قال‭ ‬سموتريتش‭ ‬اليهودي‭ ‬المتشدد‭ ‬دينيا‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬واثقا‭ ‬من‭ ‬قبول‭ ‬إقرار‭ ‬القوانين‭ ‬اليهودية‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬التوراة‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‮»‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬يريده‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬وليس‭ ‬عندما‭ ‬أريده‭ ‬أنا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬سيرغب‭ ‬به،‭ ‬وسيرى‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬التوراة‭ ‬صحيح‭ ‬وعادل‭ ‬وأخلاقي‭ ‬وإنساني‮»‬‭.‬

وحصل‭ ‬اتحاد‭ ‬الاحزاب‭ ‬اليمينية‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬9‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الماضية،‭ ‬وأعلن‭ ‬سموتريتش‭ ‬استعداده‭ ‬للإنضمام‭ ‬إلى‭ ‬ائتلاف‭ ‬نتانياهو‭ ‬الحكومي‭ ‬شريطة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬حقيبة‭ ‬العدل‭.‬

وفشل‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬ائتلاف‭ ‬حكومي‭ ‬وتم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة‭ ‬موعدها‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬للإذاعة،‭ ‬أشار‭ ‬سموتريتش‭ ‬إلى‭ ‬الملوك‭ ‬اليهود‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تعود‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتدار‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬أيام‭ ‬الملك‭ ‬داوود‭ ‬والملك‭ ‬سليمان‭ ‬أي‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬التوراة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬الديني‭ ‬الذي‭ ‬يتصوره‭ ‬سيتماشى‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الأوقات‭ ‬والتحديات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتصرف‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬المقابلة،‭ ‬ناشد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬ميريتس‭ ‬اليساري،‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬عدم‭ ‬القبول‭ ‬بتعيين‭ ‬سموتريتش‭ ‬وزيرا‭ ‬للعدل‭.‬

وكتب‭ ‬تامار‭ ‬زاندبرج‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬حقيقي‭ ‬بأن‭ ‬تستخدم‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لتقويض‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬