نائب: أخطاء الكتب الدراسية أمر مقصود لإعادة الطباعة وتحقيق أرباح

بغداد – الزمان

عدَ عضو في لجنة التربية النيابية تكرار الاخطاء في طباعة المناهج الدراسية أمرا مقصودا في بعض الاحيان بهدف اعادة طباعة المنهج والحصول على ارباح اضافية.

وقال رعد المكصوصي في تصريح امس ان (هناك العديد من التحديات والمشاكل المتراكمة في عمل وزارة التربية خلال المدة السابقة وسنعمل ضمن اللجنة على متابعتها خلال الفصل التشريعي المقبل ومن بينها قضية الاخطاء التي تحدث في المناهج الدراسية بشكل متكرر).

مبينا ان (آلية كتابة المناهج الدراسية وطباعتها اصبحت على اساس تجارة وليست على اسس علمية حيث اصبح الهاجس الاساس هو كيفية تأليف كتاب وطباعته في مطبعة محددة للحصول على الاموال).

اخطاء مقصودة

واضاف المكصوصي ان (الكتب الدراسية يؤلف كل واحد منها اكثر من 11 مؤلفا و11 مدققا وكل واحد منهم يحصل على سبعة ملايين دينار ورغم هذا نجد ان المدقق لم يكتشف ان مقولة من علمني حرفا اصبحت له عبدا هي مثل وليس حديثا ولا المؤلف كان صاحب خبرة وثقافة للتفريق بين الامثال الشعبية والاحاديث النبوية وهو امر مؤسف) على حد تعبيره .

لافتا الى انه (في بعض الاحيان تحدث اخطاء مقصودة ومتعمدة كما حصل في كتاب الرياضيات للصف الثالث متوسط حيث وجد خمسون خطأ علميا ومطبعيا بغية اعادة طباعة المنهج والحصول على ارباح اضافية).

مؤكدا ان (هذا الامر سيكون من اولويــــــات عمل اللجنة بالمدة المقبلة لضمان عدم تكرار هذه الاخطاء ولدينا عزم على معالجتها بما يصب بمصلحة العملية التربوية).

في غضون ذلك دعت وزارة التربية المديريات العامة التابعة لها في المحافظات كافة الى اتباع خطط وبنود الستراتيجية الوطنية للوقاية من الامراض غير الانتقالية والالتزام بها من خلال التعاون مع المنظمات المحلية والدولية.

وقال بيان للوزارة امس ان (الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيلها للشؤون الادارية إبراهيم حسن عبد ولي لمتابعة الستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية ولاسيما ان هذه الامراض من أكبر مسببات الوفيات في العصر الحديث وعلى نطاق العالم), مشيرا الى ان (وزارة الصحة والبيئة اشادت بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وبجهودهم للتعاون معها لإطلاق الستراتيجية الوطنية ذات الابعاد الصحية المهمة ).

داعيا المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة الى (اتباع خطط وبنود الستراتيجية والالتزام بها من خلال التعاون مع المنظمات المحلية من جهة والدولية من جهة اخرى لأعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية المتعددة القطاعات وتحقيق أهدافها الرامية للحفاظ على ارواح ابناء البلد).

واطلقت المديرية العامة لتربية محافظة نينوى حملة لإعادة تشجير مخيم الحدباء الكشفي بدعم من الوزارة .

وقال البيان ان (الحملة شهدت مشاركة واسعة من قبل قسم النشاط الرياضي والمدرسي والمتمثل بشعبة التربية الكشفية الهدف منها اعادة تشجير مخيم الحدباء).