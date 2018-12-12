نائب‭ ‬عراقي‭: ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬تتوسط‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وسائرون

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬المرشحون‭ ‬لمنصبي‭ ‬وزيري‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬موضع‭ ‬جدل‭ ‬وخلافات‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الاربعاء‭ ‬تحالف‭ ‬فتح

ردا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬،‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ترشيح‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬وفيصل‭ ‬الجربا‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬ولم‭ ‬تترك‭ ‬له‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الوزارات‭ ‬الأمنية‭ ‬،‭ ‬أنه‭ ‬”‭ ‬قدم‭ ‬خمس‭ ‬شخصيات‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬،‭ ‬لإستيزاز‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬اختار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬الفياض‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الأسماء‭ ‬لاستيزاز‭ ‬الداخلية”‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفه‭ .‬

وتابع‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬الفتح‭ ‬،‭ ‬حامد‭ ‬الموسوي،‭ ‬أن‭ ‬“المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬تقود‭ ‬وساطات‭ ‬بين‭ ‬تحالفي‭ ‬الفتح‭ ‬وسائرون‭ ‬لغرض‭ ‬حل‭ ‬الخلاف‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬الوزارات‭ ‬المتبقية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬التحالفين‭ ‬كونهما‭ ‬الداعمين‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬“،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬“تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬متمسكا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬بترك‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬الوزراء‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬إية‭ ‬شخصية‭ ‬عليه‭ ‬وان‭ ‬استبدال‭ ‬الفياض‭ ‬أو‭ ‬بقائه‭ ‬منحصر‭ ‬بعبد‭ ‬المهدي‭ ‬وليس‭ ‬بموافقة‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح”،‭ ‬فيما‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬كتلة‭ ‬عطاء‭ ‬النيابية‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬البناء‭ ‬حيدر‭ ‬الفوادي،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬مشتركات‭ ‬مع‭ ‬سائرون،‭ ‬وقضية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬الاختلاف‭ ‬بوجهات‭ ‬النظر،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬البعض‭ ‬تصوير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬صراع‭ ‬إرادات‭.‬

وقال‭ ‬الفوادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬“العلاقة‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬سائرون‭ ‬يسودها‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬وقضية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬المشتركات‭ ‬الكثير‭ ‬ومحاولة‭ ‬البعض‭ ‬تصويرها‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬صراع‭ ‬إرادات‭ ‬امر‭ ‬نستغربه‭ ‬بل‭ ‬ونتعجب‭ ‬عليه‭ ‬ونبحث‭ ‬عن‭ ‬دوافعه”‭.‬

وأضاف‭ ‬الفوادي،‭ ‬“نحن‭ ‬في‭ ‬عطاء‭ ‬نحترم‭ ‬مواقف‭ ‬سائرون‭ ‬ولا‭ ‬نجعلها‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬إطارها‭ ‬الصحيح‭ ‬وهو‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر”،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬“علينا‭ ‬احترام‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬والدستورية‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬كسر‭ ‬إرادة‭ ‬لطرف‭ ‬دون‭ ‬طرف‭ ‬اخر‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬تحترم‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون”‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬،أبدى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬السابق‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬الغاء‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحالي‭ ‬لقرارات‭ ‬اصدرتها‭ ‬حكومته،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬تتعلق‭ ‬بـ”خدمات‭ ‬ومصالح‭ ‬المواطنين”،‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭. ‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالغاء‭ ‬قرارات‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة،‭ ‬“نبدي‭ ‬استغرابنا‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬11‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭ ‬2018‭ ‬والمتضمن‭ ‬ايقاف‭ ‬العمل‭ ‬بقرارات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للفترة‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تموز‭ ‬الماضي‭ ‬ولغاية‭ ‬الـ24‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ ‬الماضي،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬اجراء‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬مفاهيم‭ ‬دولة‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬البلد”‭.‬