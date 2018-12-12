نائب‭ ‬عراقي‭: ‬المرجعية‭ ‬الدينية‭ ‬تتوسط‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬وسائرون

بغداد – الزمان
لا يزال المرشحون لمنصبي وزيري الداخلية والدفاع موضع جدل وخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية في العراق ، فيما قال الاربعاء تحالف فتح
ردا على ما اعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، يوم أمس، من أن ترشيح فالح الفياض وفيصل الجربا تم من خلال الكتل السياسية ولم تترك له الحرية في اختيار الوزارات الأمنية ، أنه ” قدم خمس شخصيات لرئيس الوزراء ، عادل عبد المهدي ، لإستيزاز الداخلية من بينها فالح الفياض ، وقد اختار رئيس الوزراء ، الفياض من بين تلك الأسماء لاستيزاز الداخلية” على حد وصفه .
وتابع النائب عن الفتح ، حامد الموسوي، أن “المرجعية الدينية تقود وساطات بين تحالفي الفتح وسائرون لغرض حل الخلاف السياسي على الوزارات المتبقية والحفاظ على علاقة التحالفين كونهما الداعمين لتشكيل الحكومة “، مشيرا الى ، ان ” “تحالف الفتح ما زال متمسكا بالاتفاق مع عبد المهدي بترك حرية اختيار الوزراء له من دون فرض إية شخصية عليه وان استبدال الفياض أو بقائه منحصر بعبد المهدي وليس بموافقة أو رفض تحالف الفتح”، فيما
أكد رئيس كتلة عطاء النيابية المنضوية في تحالف البناء حيدر الفوادي، الاربعاء، أن لدى التحالف مشتركات مع سائرون، وقضية وزارة الداخلية لا تتعدى الاختلاف بوجهات النظر، معربا عن استغرابه من محاولة البعض تصوير ذلك على انه صراع إرادات.
وقال الفوادي في بيان امس، إن “العلاقة بيننا وبين سائرون يسودها الود والاحترام وقضية وزارة الداخلية لا تتعدى الاختلاف في وجهات النظر، كما انها علاقة لها من المشتركات الكثير ومحاولة البعض تصويرها على انها صراع إرادات امر نستغربه بل ونتعجب عليه ونبحث عن دوافعه”.
وأضاف الفوادي، “نحن في عطاء نحترم مواقف سائرون ولا نجعلها الا في إطارها الصحيح وهو الاختلاف في وجهات النظر”، لافتا الى أنه “علينا احترام الاطر القانونية والدستورية وهذا لا يعني أن يكون هناك كسر إرادة لطرف دون طرف اخر بل على العكس هذا يدل على ان القوى السياسية تحترم الدستور والقانون”.
من جانب اخر ،أبدى رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الاربعاء، استغرابه من الغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات اصدرتها حكومته، مؤكدا أن تلك القرارات تتعلق بـ”خدمات ومصالح المواطنين”، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.
وقال العبادي في بيان صدر بشأن قرار مجلس الوزراء بالغاء قرارات الحكومة السابقة، “نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم امس الثلاثاء 11 كانون الاول 2018 والمتضمن ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، والذي يعد اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد”.