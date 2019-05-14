تسجيل 488 إصابة خطرة بحوادث مختلفة الشهر الماضي

نائب:مجازر بشرية على طريق بغداد-كركوك جرّاء التخسفات

بغداد – الزمان

طالب النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي بإيقاف ما وصفها بالمجازر البشرية التي تحصل على طريق بغداد- كركوك الستراتيجي . وقال التميمي لـ (الزمان) امس إن (الطريق الستراتيجي المار بالمحافظة تحول الى مكان للموت يحصد أرواح الأبرياء بشكل يومي بفعل التخسفات والمطبات المفاجئة)، مؤكدا إن (أعداد ضحايا الحوادث يفوق ضحايا الأعمال الإرهابية), وأضاف أن (الطريق رغم المبالغ التي صرفت عليه إلا انه وللأسف في حالة يرثى لها ما يكشف سوء عملية التنفيذ وهذا الأمر تتحمله وزارة الإعمار والأسكان)، مطالبا بـ (ايجاد حلول عاجلة وتأهيله بأسرع وقت ممكن لإيقاف المجازر البشرية التي تحدث).

إصابات بالرأس

وسجلت مستشفى جراحة الجملة العصبية التابعة لدائرة صحة بغداد الرصافة 488 اصابة بالراس والحبل الشوكي جراء حوادث سير المركبات والسقوط من اماكن مرتفعة خلال شهر نيسان الماضي. وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طوارئ المستشفى سجل خلال نيسان الماضي 488 اصابة بالراس والحبل الشوكي جراء حوادث السير للمركبات والسقوط من اماكن مرتفعة من بين 1741 حالة طارئة واردة للمستشفى خلال الشهر ذاته)، واضاف انه (من بين تلك الحالات 137 اصابة جراء حوادث السيارات و351 اصابة سقوط من اماكن مرتفعة فضلا عن تلقي المستشفى 181 جلطة دماغية)، وتابع ان (الفرق الطبية تمكنت من انقاذ معظم الحالات من خلال الاسعافات الاولية في الطوارئ ومن ثم التداخل الجراحي والاحالة بعدها مابين العناية المركزة والردهات حسب الحالة الصحية للمصاب). ولقي سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه نتيجة تصادم وقع بينه وبين مركبة حمل في قضاء الشطرة بذي قار، وقال بيان لقيادة شرطة المحافظة ان (مركز شرطة الشطرة فتح تحقيقاً بالحادث فيما أجرى قسم المرور المخطط على الحادث), وأشار الى ان (قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل سائق المركبة الحمل لوقوع المخطط على قائد الدراجة بنسبة مئة بالمئة).

إرتفاع الحوادث

وكان الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط قد اشار الى ارتفاع احصائية الحوداث المرورية للسنوات الخمس الماضية.وقال الجهاز في تقرير له إن (عدد حوادث المرور المسجلة لعام 2018 بلغت 9852 حادثا وهي اعلى نسبة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية), لافتا الى ان (عدد حوادث المرور لعام 2014 بلغت 8814 حادثا في حين بلغ عدد الحوادث لعام 2015 بواقع 8836 حادثا وبواقع 8763 في عام 2016 وفي 2017 بواقع 8824 حادثا), مؤكدا ان (عدد حوادث المرور المسجلة خلال عام 2018 بلغت 9852 حادثا منها 2463 مميتا بنسبة 25 بالمئة وغير مميت 7389 حادثا وبنسبة 75 بالمئة للمحافظات عدا اقليم كردستان مقابل 8824 حادثا في سنة 2017 وبارتفاع بلغت نسبته 11.7 بالمئة)، لافتا الى ان (عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2018 الوفيات حسب الجنس سجلت 2767 قتيلا منهم الذكور 2207 بنسبة 79.8 بالمئة والاناث 560 بنسبة 20.2 بالمئة من المجموع الكلي للوفيات مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 5.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي)، وتابع ان (عدد الجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2018 فقد بلغ 10439 مصابا مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 11.2 بالمئة مقارنة بعام 2017). وكانت مديرية المرور قد كشفت عن اجراءات رادعة وغرامات باهظة على المخالفين لقواعد السرعة بعد اقرار القانون الجديد.