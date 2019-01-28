ديالى تهيئ 71 مركزاً للإمتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

نائبة: نتائج نصف السنة ستصدم التربية بسبب المناهج

بغداد – الزمان

توقعت النائبة اقبال عبد الحسين تحقيق نسب نجاح متدنية للتلاميذ والطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بسبب تغيير المناهج الدراسية. وقالت في بيان امس ان (محنة المناهج الدراسية والمعاناة الكبيرة للطلبة بدأت مطلع العام الدراسي الحالي عندما تفاجأو بوجود مواد دراسية صعبة في المناهج التي تسلموها). وبينت ان (بعض المواضيع الدراسية كانت تعطى للطلبة في مراحل دراسية متقدمة الا اننا اليوم نراها في المراحل الابتدائية). واكدت (تغيير تلك المناهج جاء وفقاً لتوصيات المنظمات الدولية والتي وجدت تطوراً في عقلية التلميذ العراقي وامكانية استيعاب المادة الدراسية بسهولة، الا انها في الوقت نفسه لم تراع معاناة الاهالي وخصوصاً في المناطق الفقيرة فضلاً عن عدم توفر الجو الدراسي المناسب من ملاكات تدريسية مدربة على ايصال المنهاج بصورة صحيحة وابنية مدرسية يمكن ان تستوعب الاعداد الهائلة للطلبة والتي بدأت تزداد سنويا).

وتوقعت عبد الحسين ان (النتائج الاولية لتغيير تلك المناهج ستظهر بعد امتحانات نصف السنة بتحقيق نسب نجاح متدنية مقارنة بما تحقق خلال السنوات السابقة بسبب التغيير غير المدروس في تلك المناهج).

وأكدت (ضرورة ان تعيد وزارة التربية النظر بالمناهج التي غيرت ودراسة هذا الموضوع بصورة معمقة لترى ازدياد حالات التسرب في المدارس والرسوب والاكتئاب والاحباط لدى عدد كبير من التلاميذ والطلبة).

من جهة اخرى وأعلنت المديرية العامة لتربية ديالى عن تهيئة 71 مركزاً للامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيون للدراسة الابتدائية والثانوية والمهنية ، فيما بلغ عدد الطلبة المشاركين 7357 طالب وطالبة.

وقال المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي لــ (الزمان) امس ان ( تربية ديالى هيأت جميع المستلزمات الأساسية لإنجاح العملية الامتحانية للطلبة المتقدمين للامتحانات الخارجية للعلم الدراسي 2018- 2019 والمتمثلة باختيار وتحديد المراكز الامتحانية والتي ستكون في مركز المحافظة حصرا). واضاف الزركوشي ، ان (قسم الامتحانات باشر بإعلان اسماء المراكز في ديوان المديرية مع الجداول الامتحانية والتعليمات الخاصة بالامتحانات بالإضافة الى تهيئة الكوادر التربوية المشرفة والعاملة في هذه المراكز).

ــبدوره مدير قسم الامتحانات ماهر علوان صالح قال لــ (الزمان) ان (عدد الطلبة الذين سيشتركون في الامتحانات التمهيدية بلغ 7357طالب وطالبة موزعين على خمسة وستون مركزا امتحانيا في مركز قضاء بعقوبة).

واضاف ان (العمل جاري بالوقت الحاضر لإنهاء الاستعدادات اللازمة قبيل انطلاق الامتحانات التمهيدية وحسب الجدول المعلن من قبل وزارة التربية).